Film gecelerinin yıldızı patlamış mısırı bir de bu tariflerle deneyin

Patlamış mısır, hemen hemen herkesin severek yediği bir atıştırmalık. Patlamış mısırı sade olarak tüketebileceğiniz gibi birbirinden farklı tariflerle de çok lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Karşınızda sade patlamış mısırın pabucunu dama attıracak birbirinden lezzetli patlamış mısır tarifleri...
MALZEMELER
Yarım su bardağı mısır
4 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı acı sos
1 tatlı kaşığı dereotu
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
1 tatlı kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Mısırları bir tencerede patlatın.
Bir tavada tereyağını eritin ve üzerine acı sosu ilave edin.
Kıvam alana kadar pişirin.
Başka bir kaba kalan diğer malzemeleri alın ve bir baharat karışımı oluşturun.
Sıcak patlamış mısırların üzerine tereyağlı acı sosu ekleyin.
Baharat karışımını da ilave edin ve iyice karıştırın.
Püf Noktası: Baharat karışımının içinde tuz olduğu için mısırları patlatırken içerisine tuz koymamaya dikkat edin.
MALZEMELER
1 su bardağı mısır
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
2-3 tatlı kaşığı ince kıyılmış biberiye
Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
HAZIRLANIŞI
Tencereye zeytinyağını ve mısırları alarak patlatın.
Biberiyeleri bir kaba aktarın.
Üzerine tuz, karabiber, sarımsak tozu ve parmesan peyniri ekleyip karıştırın.
Hazırladığınız peynirli karışımı sıcak patlamış mısırların üzerine ilave edin.
MALZEMELER
Yarım su bardağı mısır
1 su bardağından biraz eksik çikolata sosu
1 su bardağı kavrulmuş ve dövülmüş fındık
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım tatlı kaşığı toz kahve
1 çay kaşığı tarçın
HAZIRLANIŞI
Mısırları bir tencerede patlatın.
Patlamış mısırları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yayın.
Üzerine fındıkları ilave edin.
Önceden alt üst ayarda ısıttığınız 150 derecelik fırında 10-15 dakika pişirin.
Çikolata sosunu bir kaba alarak üzerine tarçın, tereyağı, toz kahve ve tuz ekleyerek karıştırın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum