Film gecelerinin yıldızı patlamış mısırı bir de bu tariflerle deneyin

Patlamış mısır, hemen hemen herkesin severek yediği bir atıştırmalık. Patlamış mısırı sade olarak tüketebileceğiniz gibi birbirinden farklı tariflerle de çok lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Karşınızda sade patlamış mısırın pabucunu dama attıracak birbirinden lezzetli patlamış mısır tarifleri...

ACILI PATLAMIŞ MISIR TARİFİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı mısır

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı dereotu

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı kimyon

HAZIRLANIŞI

Mısırları bir tencerede patlatın.

Bir tavada tereyağını eritin ve üzerine acı sosu ilave edin.

Kıvam alana kadar pişirin.

Başka bir kaba kalan diğer malzemeleri alın ve bir baharat karışımı oluşturun.

Sıcak patlamış mısırların üzerine tereyağlı acı sosu ekleyin.

Baharat karışımını da ilave edin ve iyice karıştırın.

Sonrasında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Püf Noktası: Baharat karışımının içinde tuz olduğu için mısırları patlatırken içerisine tuz koymamaya dikkat edin.

PEYNİRLİ PATLAMIŞ MISIR TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı mısır

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

2-3 tatlı kaşığı ince kıyılmış biberiye

Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Göz kararı karabiber ve tuz

HAZIRLANIŞI

Tencereye zeytinyağını ve mısırları alarak patlatın.

Biberiyeleri bir kaba aktarın.

Üzerine tuz, karabiber, sarımsak tozu ve parmesan peyniri ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız peynirli karışımı sıcak patlamış mısırların üzerine ilave edin.

Karıştırarak parmesan peynirinin patlamış mısırların sıcaklığıyla erimesini sağlayın ve servis edin. Afiyet olsun!

ÇİKOLATA SOSLU PATLAMIŞ MISIR TARİFİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı mısır

1 su bardağından biraz eksik çikolata sosu

1 su bardağı kavrulmuş ve dövülmüş fındık

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım tatlı kaşığı toz kahve

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

HAZIRLANIŞI