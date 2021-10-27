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Film gecelerinin yıldızı patlamış mısırı bir de bu tariflerle deneyin

27.10.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patlamış mısır, özellikle film gecelerinin vazgeçilmez yiyeceklerinden biri. Ancak sade patlamış mısır artık size keyif vermiyor olabilir. Neyse ki sizin için araştırdığımız birbirinden farklı ve bir o kadar da lezzetli patlamış mısır tarifleriyle film geceleriniz çok daha keyifli bir hale gelebilir. İşte detaylar...

Film gecelerinin yıldızı patlamış mısırı bir de bu tariflerle deneyin

Patlamış mısır, hemen hemen herkesin severek yediği bir atıştırmalık. Patlamış mısırı sade olarak tüketebileceğiniz gibi birbirinden farklı tariflerle de çok lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Karşınızda sade patlamış mısırın pabucunu dama attıracak birbirinden lezzetli patlamış mısır tarifleri...

ACILI PATLAMIŞ MISIR TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı mısır

  • 4 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı acı sos

  • 1 tatlı kaşığı dereotu

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • Yarım tatlı kaşığı kimyon

HAZIRLANIŞI

  • Mısırları bir tencerede patlatın.

  • Bir tavada tereyağını eritin ve üzerine acı sosu ilave edin.

  • Kıvam alana kadar pişirin.

  • Başka bir kaba kalan diğer malzemeleri alın ve bir baharat karışımı oluşturun.

  • Sıcak patlamış mısırların üzerine tereyağlı acı sosu ekleyin.

  • Baharat karışımını da ilave edin ve iyice karıştırın.

  • Sonrasında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Püf Noktası: Baharat karışımının içinde tuz olduğu için mısırları patlatırken içerisine tuz koymamaya dikkat edin.

PEYNİRLİ PATLAMIŞ MISIR TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı mısır

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

  • 2-3 tatlı kaşığı ince kıyılmış biberiye

  • Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

  • Göz kararı karabiber ve tuz

HAZIRLANIŞI

  • Tencereye zeytinyağını ve mısırları alarak patlatın.

  • Biberiyeleri bir kaba aktarın.

  • Üzerine tuz, karabiber, sarımsak tozu ve parmesan peyniri ekleyip karıştırın.

  • Hazırladığınız peynirli karışımı sıcak patlamış mısırların üzerine ilave edin.

  • Karıştırarak parmesan peynirinin patlamış mısırların sıcaklığıyla erimesini sağlayın ve servis edin. Afiyet olsun!

ÇİKOLATA SOSLU PATLAMIŞ MISIR TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı mısır

  • 1 su bardağından biraz eksik çikolata sosu

  • 1 su bardağı kavrulmuş ve dövülmüş fındık

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • Yarım tatlı kaşığı toz kahve

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Mısırları bir tencerede patlatın.

  • Patlamış mısırları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yayın.

  • Üzerine fındıkları ilave edin.

  • Önceden alt üst ayarda ısıttığınız 150 derecelik fırında 10-15 dakika pişirin.

  • Çikolata sosunu bir kaba alarak üzerine tarçın, tereyağı, toz kahve ve tuz ekleyerek karıştırın.

  • Pişirdiğiniz mısırların üzerine çikolatalı karışımı dökün ve servis edin. Afiyet olsun!
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