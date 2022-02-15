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Bircan Bali Buse Varol'u suçladı! Alişan'ın karısına "Anlayıştan uzaksın" dedi

15.02.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bircan Bali, Alişan ve Buse Varol arasında gerilimle ilgili tavrını değiştirdi. Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali "Ayrılacaklar büyük ihtimalle ama" diyerek Buse Varol'u suçladı. Bircan Bali yaptığı açıklamada "Duyduklarımdan sonra trafiğim değişti" dedi ve imalı sözler söyledi.

Bircan Bali Buse Varol'u suçladı! Alişan'ın karısına "Anlayıştan uzaksın" dedi

Alişan ve Buse Varol'un ayrılık kararı aldığı iddiası gündemden düşmüyor. Alişan-Buse Varol doğum günü ardından yaşanan gelişmeleri Söylemezsem Olmaz ekibi masaya yatırdı. Bircan Bali, Alişan'ın karısı Buse Varol'u suçlayıcı açıklamalarıyla dikkat çekti.

Buse Varol'un tavrını empatiden uzak bulan Bircan Bali açıklamasında "Ayrılacaklar büyük ihtimalle ama" diyerek şunları söyledi:

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"DUYDUKLARIMDAN SONRA..."

"Bazı detayları öğrenince Buse'nin çok büyük tepkiler verdiğini düşünmeye başladım. Anlayıştan uzak sanırım ben Alişan'ı bilirim. Empatiden uzak... Alişan iyi bir eş, biraz Buse'nin anlayışlı olması gerekir. Bir detay daha vereyim; Buse zaten sürekli alyans takan biri değil. Kendi zaten her zaman alyans takan biri değilim demeli. Niye bunu yaptığını anlamıyorum. O menajerin bence hayatından biraz uzaklaşsın."

Ekran Alıntısı

Bircan Bali konuşmasının devamında konunun aileyle alakalı olmadığını söyleyerek "Pasta krizi doğru. Buse büyük tepki veriyor ve dediğini yaptırıyor" dedi.

"Duyduklarımdan sonra trafiğim değişti" diyen Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in ısrarına rağmen detay vermeyerek "Dönerim, bu evlilik devam ederken huzur kaçıracak bir şey söylemek istemiyorum. Buse'nin olmaması gereken tepkileri var. Buse açıklasın!" yorumunda bulundu.

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Alişan Bircan Bali Buse Varol
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