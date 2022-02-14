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  4. Alişan Buse Varol'dan bakın ne istemiş! İşte ilk krizin sebebi

Alişan Buse Varol'dan bakın ne istemiş! İşte ilk krizin sebebi

14.02.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan ve Buse Varol kızı Eliz'in doğum günlerini ayrı kutlayınca ilişkide kriz olduğu ortaya çıkmıştı. Alişan ve ailesi doğum gününe gelmemiş ve ayrı kutlama yapmıştı. Bu krizin sebebi Alişan'ın Buse Varol'dan talebiymiş. Alişan doğum günü pastasının üstüne ölen abisi Selçuk Tektaş'ın fotoğrafını bastırmak isteyince kriz patlak vermiş.

Alişan Buse Varol'dan bakın ne istemiş! İşte ilk krizin sebebi

Alişan ve Buse Varol'un ayrılıklarına kadar giden gerilimin sebebi ortaya çıktı. Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında bir kaynaktan gelen bilgiyi aktardı. Alişan ve Buse Varol'un evliliğindeki kriz için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre, Alişan, kızının doğum gününde ölen abisi Selçuk'un fotoğrafının olduğu bir pasta istemiş. Buse Varol ise duruma karşı çıkarak "Kesinlikle olmaz, aile ile kutladığımız partide yapalım pastayı" demiş. Bu itiraz da evlilikte krizi yol açmış...

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Bu konuyu duyan Seren Serengil "Böyle bir rezillik olur mu ya? Akıl tutulması bu" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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