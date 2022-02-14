Alişan Buse Varol'dan bakın ne istemiş! İşte ilk krizin sebebi

Alişan ve Buse Varol'un ayrılıklarına kadar giden gerilimin sebebi ortaya çıktı. Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz canlı yayınında bir kaynaktan gelen bilgiyi aktardı. Alişan ve Buse Varol'un evliliğindeki kriz için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre, Alişan, kızının doğum gününde ölen abisi Selçuk'un fotoğrafının olduğu bir pasta istemiş. Buse Varol ise duruma karşı çıkarak "Kesinlikle olmaz, aile ile kutladığımız partide yapalım pastayı" demiş. Bu itiraz da evlilikte krizi yol açmış...

Bu konuyu duyan Seren Serengil "Böyle bir rezillik olur mu ya? Akıl tutulması bu" dedi.



