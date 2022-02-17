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Bircan Bali dava açmıştı! Reynmen’e 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi

17.02.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bircan Bali ve Reynmen arasındaki gerilim mahkemeye taşınmıştı. Yusuf Aktaş’ın sunucu Bircan Bali’ye tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada Reynmen’in 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bircan Bali dava açmıştı! Reynmen’e 2 yıl 10 aya kadar hapis istemi

Reynmen lakabıyla bilinen Yusuf Aktaş, Bircan Bali'nin kendisiyle ilgili yorumlarına sinirlenip "Bitmek bilmedi karalamalarınız. İnsanların özel hayatlarını konuşmak dışında başka vasfın ne? Bunu benimle paylaş ben bunu merak ediyorum. İnşallah yarın bu hikâyelerimi döndürürsünüz programda. İnşallah o zaman başlayacaksınız tabii insanların hayatlarını konuşmaya. Elimden ne geliyorsa yapacağım hukuki anlamda" demişti. Bircan Bali Reynmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 9,5 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Reynmen'in duruşması İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki görüldü.

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DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Yusuf Aktaş’ın olay günü sosyal medyadan müşteki Bircan Bali’yi hedef alarak "Leşsiniz, iğrenç insan, ucuzsunuz, yorumların bedelini ağır ödeyeceksiniz, sizi pişman edeceğim" şeklinde sözler söylediği ve eylemlerini ifadelerinde kısmen kabul ettiğini belirterek, sanığın "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 3 ay 15 günden 2 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı diyecekleri sorulan müşteki avukatı, mütalaaya katıldıklarını ve sanık Yusuf Aktaş’ın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre verilmesini talep etti. Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Reynmen
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