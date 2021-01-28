Bircan Bali 'Elim ayağım titriyor' dedi, Emre Aşık'la ilgili bomba iddia ortaya attı! 'Çocuğunu taciz ediyor'

Emre Aşık ve eşi Yağmur Sarnıç gündemden düşmüyor. Yılan hikâyesine dönen boşanma davasıyla birlikte ikiliyle ilgili sık sık skandallar ortaya çıkıyor.

Söylemezsem Olmaz ekibi Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç hakkında olay iddiaları gündeme getirdi. Bu iddialardan bir tanesi vardı ki; programın sunucularından Bircan Bali’ye “Bunu nasıl okuyacağım bilmiyorum, elim ayağım titriyor!” dedirtti!

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın çekişmeli olarak devam eden boşanma davası hakkında Söylemezsem Olmaz programında şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre eski futbolcu Emre Aşık, eşcinsel birliktelikler yaşıyor ve kızını taciz ediyormuş.

EMRE AŞIK EŞCİNSEL Mİ?

Bircan Bali açıklamasında "Fake hesap, isterseniz gösterebilirim. Emre Aşık’ın eşcinsel birliktelik yaşadığı ve aynı zamanda çocuklarının cinsel istismara maruz kaldığını. Kızın babası (Emre Aşık) tarafından. Bunun da elinde görüntüler olduğunu avukat beyan ediyor. Savunma istiyorlar Emre Aşık’tan. Emre Aşık buna cevap vermiyor ve Yağmur Sarnıç’ın sevgilisini ve elindeki tektaşı göstererek konuyu değiştiriyor. Tutanağa da bu şekilde geçiyor ve böylelikle de hakim velayet davasını erteliyor."

Yağmur Sarnıç daha sonra Bali'ye mesaj atarak "Bu iddiaları kızım bana anlattı ben de kaydettim. Eşcinsel kimliğini ben bilmiyordum sonradan öğrendim artı üç tane tanığımız var.

