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Bircan Bali, Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı! "Midem kalktı"

14.12.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz yorumcusu Bircan Bali Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı. Bircan Bali gecede Mehmet Dinçerler'in siyah noktalarına takınca sosyal medyada "Başka derdin mi yok?" yorumlarına maruz kaldı.

Bircan Bali, Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı! "Midem kalktı"

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilgili söylediği sözlerle gündeme geldi.

Bali, Altın Kelebek ödüllerinde Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçlerler’e teşekkür ettiği anlardaki görüntüleri için ilginç bir yorumda bulundu.

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Bali ‘’Öncelikle Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçlerler’i konuşmak istiyorum burnumuza soktular biraz cildini temizle bak madem bu konuşmayı hazırladın onu çekeceğini biliyorsun o ne siyah nokta zehirlenmesi ay bir tane maske önereceğim onu yapın sevgilinle çıkmadan önce gerçekten siyah noktanızdan midem kalktı’’ dedi.

Bircan Bali Armağan Çağlayan'a konuk oldu! &quot;Bence öpün ilişki öpüşünce güzel&quot;Bircan Bali Armağan Çağlayan'a konuk oldu! "Bence öpün ilişki öpüşünce güzel"

Bircan Bali'nin bu açıklaması günler sonra gündeme geldi ve tepki çekti. Sosyal meda takipçileri "Başka derdin mi yok?" yorumları yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali Hadise
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