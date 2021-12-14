Bircan Bali, Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'i hedef aldı! "Midem kalktı"

Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilgili söylediği sözlerle gündeme geldi.

Bali, Altın Kelebek ödüllerinde Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçlerler’e teşekkür ettiği anlardaki görüntüleri için ilginç bir yorumda bulundu.

Bali ‘’Öncelikle Hadise’nin sevgilisi Mehmet Dinçlerler’i konuşmak istiyorum burnumuza soktular biraz cildini temizle bak madem bu konuşmayı hazırladın onu çekeceğini biliyorsun o ne siyah nokta zehirlenmesi ay bir tane maske önereceğim onu yapın sevgilinle çıkmadan önce gerçekten siyah noktanızdan midem kalktı’’ dedi.

Bircan Bali'nin bu açıklaması günler sonra gündeme geldi ve tepki çekti. Sosyal meda takipçileri "Başka derdin mi yok?" yorumları yağdırdı.

