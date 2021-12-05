Bircan Bali Armağan Çağlayan'a konuk oldu! "Bence öpün ilişki öpüşünce güzel"

Armağan Çağlayan'ın Zor ama Sor programına Bircan Bali konuk oldu. Bircan Bali açıklamasında "Hiç dostum kalmadı" dedi.

Bircan Bali yaptığı programla ilgili "Benim hep bir fikrim var. Duramam ben. Artık evde konuşmuyorum parasız olduğu için" dedi. Bircan Bali işi ticarete döktüğünü söyleyerek "Instagram'a da parayla yazıyorum. Bir şey tavsiye edeceksem para alıyorum" açıklamasında bulundu.

"BENİ ZABITA GÖZÜYLE BAKILIYOR"

Bircan Bali yorumcu olarak çok tanındığını, çok önemli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: Magazin dünyasındaki figürler için önemliyim. Bir yere giriyorum komple sistem değişiyor. Masadaki bütün ahlaksız şeyler birden ahlaklı hale geliyor. Sanki ben ahlak bekçisiymişim gibi. Bana zabıta gözüyle bakılıyor.

Bircan Bali hakkında dedikodu yapılmasıyla ilgili de "Bu kızın arkasında kim var? Bir süre önce yeraltı dünyasından insanlar olduğu söyleniyordu bir süre sonra kanal patronunun akrabası olduğu söylendi. Bu da geçti ya da birilerin sırlarını biliyor dendi" açıklamasında bulundu.

İFŞA AÇIKLAMASI

Bircan Bali özel fotoğraflarının sızmasıyla ilgili de soruları yanıtladı. Bali konuşmasında "Birini seviyorsun öpüyorsun, bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var en özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Birine k.hbelik yaparak yapmadığımı düşünüyorum. Ayrıldığım için ifşa eden yapar bunu. Beni böyle şeyler güçlendiriyor. Ben bilerek içkili ve bikinili fotoğraf koymuyorum. Bu içmediğim anlamına gelmez. Siz ilişkilerinizle kütüphane kitap mı okuyorsunuz? Yazık! Bence öpün ilişki öpüşünce güzel" dedi.

Gülben Ergen ile kişisel bir sorunu olmadığını da açıklayan Bali, en büyük hayalinin siyasete girmek olduğunu belirtti.

