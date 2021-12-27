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Bircan Bali isim vermeden seslendi! "Arkadaşımın kocasıyla yasak elma yemişsin"

27.12.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İrem Derici ile Cem Belevi sevgiliyken Belevi'nin Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali’yle ilişki yaşadığı iddiası gündemdeydi. Bircan Bali konuya dair açıklama yapmazken son paylaşımları ise gündem oldu. Bircan Bali adını vermediği ünlü bir ismi metres olmakla suçladı.

Bircan Bali isim vermeden seslendi! "Arkadaşımın kocasıyla yasak elma yemişsin"

Söylemezsem Olmaz'daki çıkışlarıyla zaman zaman konuşulan isimlerden Bircan Bali'nin geçtiğimiz hafta Cem Belevi ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. "Cem Belevi, İrem Derici’yi Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali’yle aldattı" haberlerine Bali ise yanıt vermemişti.

Bircan Bali bu konudan bir süre sonra Instagram'ın story kısmından bir arkadaşının kocasıyla ünlü bir kadının yasak aşk yaşadığını söyledi. "Uyuşturucu müptelası, düşük, metres" diyen Bircan Bali, ünlünün ismini henüz vermedi.

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"ASABIM ÇOK BOZUK"

Bircan Bali paylaşımında "Arkadaşımın kocasıyla geçen hafta yasak elma yemişsin çok ünlü abla! Asabım çok bozuk söylememek için zor duruyorum, hâlâ kalkmış Bircan'a kırgınım sildim onu diyormuşsun! Sen zaten sil beni metres" yazarak herkesi şoke etti.

Ekran Alıntısı

Bircam Bali gelen sorular üzerine ise bu kişinin adını vermeyeceğini söylerken "Uyuşturucu müptelası düşük metres" hakaretlerinde de bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bircan Bali İrem Derici
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