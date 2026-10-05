Maura Higgins cinsel perhiz sonrası paylaştı!

Olivia Attwood ile birlikte olan Pete Wicks ile yaşadığı ilişkiyle son dönemde gündeme gelen Maura Higgins sosyal medya hesabından yaptığı gizemli paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığının sinyalini verdi.

Ünlü yıldız, fotoğrafın üzerine ise “Sanırım içimde kelebekler uçuşuyor” yazdı.

35 yaşındaki Love Island yıldızı, şu sıralar ABD'de kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Higgins, Dancing With The Stars programında Strictly yıldızı Shirley Ballas'ın oğlu Mark Ballas ile birlikte yarışıyor.

GÜVEN SORUNLARI SONRASI CİNSEL PERHİZ

Ünlü isim, bu yılın başlarında aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamada, eski sevgililerinin çoğu tarafından aldatıldığını ve bu nedenle bir yıldır cinsel ilişki yaşamadığını söylemişti.

Ünlü yıldız ayrıca erkeklere zaten güvenmediğini belirterek, yaşadığı güven problemlerine dikkat çekmişti.