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Cem Belevi, İrem Derici’yi Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali’yle aldattı! İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

19.12.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her adımı ayrı olay olan İrem Derici’nin geçtiğimiz aylarda Cem Belevi ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Aşklarını hiçbir zaman itiraf etmeyen ikili hakkında daha sonra da ayrıldıkları öne sürüldü. Instagram’da birbirini takip etmeyi bırakmaları ayrıldıkları iddialarını güçlendirmişti. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre; Cem Belevi, İrem Derici’yi Bircan Bali ile aldattı.

Cem Belevi, İrem Derici’yi Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali’yle aldattı! İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Sevilen iki şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi’nin geçtiğimiz yaz aşk yaşadıkları iddia edildi. Sık sık birlikte görüntülenen ve sosyal medyadan birbirilerinin paylaşımlarını beğenen ikili ilişkilerini saklamayı tercih etmişti. Hatta aşk iddialarını yalanladılar. Bir süre sonra ise Cem Belevi’nin İrem Derci’yi aldattığı öne sürüldü.

Cem Belevi, İrem Derici cephesinde aldatma skandalıCem Belevi, İrem Derici cephesinde aldatma skandalı

Şimdi ise bu iddiaların üzerine öyle bir iddia daha atıldı ki tüm magazin dünyası bunu konuşuyor.

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AYRILIĞIN SEBEBİ BİRCAN BALİ

Yeni Birlik‘ten Aslı Sertdemir‘in haberine göre ise Cem Belevi ile İrem Derici arasında bir ilişki vardı ve bu ilişkinin bitmesinin nedeni de ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programı sunucularından biri olan Bircan Bali’ydi.

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İrem Derici, Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! Aldatıldı mı?İrem Derici, Cem Belevi hakkında ilk kez konuştu! Aldatıldı mı?

OYUNCAK AYI AYRINTISI

İrem Derici, ‘Bali ile Belevi’ ilişkisine delil olarak da Bali’nin, instagram‘daki storysinde Cem Belevi’nin yatağının üstünde duran oyuncağı paylaşması olmuş. Sertdemir’in yazısına göre; “Cem Belevi, İrem Derici ile beraberken Bircan Bali ile görüştü. İrem; bu görüşmeyi Bircan Bali’nin Instagram’dan yayınladığı storys’inden öğrenmiş. O hikayeyi izleyenler varsa hatırlayacaktır… Bircan; hikayesinde bir oyuncağı çekip, beğendiğini ve nerede satıldığını filan soruyormuş sanırım…”

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Magazin dünyasının konuştuğu iddiadan sonra gözler İrem Derici, Cem Belevi ve Bircan Bali üçlüsüne döndü.

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Bircan Bali Cem Belevi İrem Derici
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