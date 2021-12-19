Cem Belevi, İrem Derici’yi Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali’yle aldattı! İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Sevilen iki şarkıcı İrem Derici ile Cem Belevi’nin geçtiğimiz yaz aşk yaşadıkları iddia edildi. Sık sık birlikte görüntülenen ve sosyal medyadan birbirilerinin paylaşımlarını beğenen ikili ilişkilerini saklamayı tercih etmişti. Hatta aşk iddialarını yalanladılar. Bir süre sonra ise Cem Belevi’nin İrem Derci’yi aldattığı öne sürüldü.

Şimdi ise bu iddiaların üzerine öyle bir iddia daha atıldı ki tüm magazin dünyası bunu konuşuyor.

AYRILIĞIN SEBEBİ BİRCAN BALİ

Yeni Birlik‘ten Aslı Sertdemir‘in haberine göre ise Cem Belevi ile İrem Derici arasında bir ilişki vardı ve bu ilişkinin bitmesinin nedeni de ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programı sunucularından biri olan Bircan Bali’ydi.

OYUNCAK AYI AYRINTISI

İrem Derici, ‘Bali ile Belevi’ ilişkisine delil olarak da Bali’nin, instagram‘daki storysinde Cem Belevi’nin yatağının üstünde duran oyuncağı paylaşması olmuş. Sertdemir’in yazısına göre; “Cem Belevi, İrem Derici ile beraberken Bircan Bali ile görüştü. İrem; bu görüşmeyi Bircan Bali’nin Instagram’dan yayınladığı storys’inden öğrenmiş. O hikayeyi izleyenler varsa hatırlayacaktır… Bircan; hikayesinde bir oyuncağı çekip, beğendiğini ve nerede satıldığını filan soruyormuş sanırım…”

Magazin dünyasının konuştuğu iddiadan sonra gözler İrem Derici, Cem Belevi ve Bircan Bali üçlüsüne döndü.

