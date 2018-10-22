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Bircan Bali'nin eski sevgilisi Özkan Şen'den açıklama

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 11:21 | Son Güncelleme

Bircan Bali ile öpüşme fotoğrafları ortaya çıkan Özkan Şen'den flaş açıklama! Şen yaşadıkları aşkı doğrularken hakkındaki iddialara da yanıt verdi

Bircan Bali'nin eski sevgilisi Özkan Şen'den açıklama

Bircan Bali ile öpüşme fotoğrafları ortaya çıkan Özkan Şen (Mr.Jade), Bircan Bali’yle ilgili hakkında çıkan iddiaları İnstagram hesabından yalanladı.

Evli olduğu iddia edilen başarılı şarkıcı ve iş adamı Mr.Jade, 3 yıl önce eşinden boşandığını belirtti ve ilişkilerini kendi sonlandırdığını şu şekilde açıkladı:

“Hakkımda çıkan haberlerle ilgili susmayı tercih etmiştim fakat çıkan haberler, 2 yetişkin insanın ilişkisinden çıkıp başka boyutlara taşınmış olmasından dolayı tarafımca bir cevap hakkı doğuyor. 4 gündür değerli basın mensupları ve siz değerli takipçilerim hem DM yoluyla hem de telefondan ulaşarak açıklama yapmamı istediniz, ben de ilk ve son olarak bu konuyla ilgili açıklama yapıyorum.

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Evet, Bircan Hanım’la yaşadığımız ilişki doğrudur. Yaklaşık 2 ay bir beraberlik yaşadık daha sonra bazı sebeplerden dolayı bu ilişkiyi bitirme kararı aldım. Asıl konu, ne yazık ki benim “evli biri” olarak lanse edilmem. Arkadaşlar, ben evli değilim! Yaklaşık 3 sene önce evliliğim resmi olarak bitmiştir. Bircan Hanım da bekar ben de bekar, iki yetişkin insanın ilişkisi ne kadar normalse bizim ilişkimizde bir o kadar normal.

Birbirimizi sevdik, denedik ama olmadı. Hakkımda yapılan yalan haberler, iftiralar için avukatımla birlikte suç duyurusunda bulunduğumu belirtmek isterim. Sevgili kuzenim İsmail YK’nın olaylarla ilgisi olmadığı halde adınının böyle bir konuyla yan yana getirilmemesini önemle rica ediyorum. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederim.”

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