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Birce Akalay'a Dubai'den ödül

05.11.2022 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçusu, Mezarlık ve Babil gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Birce Akalay, Dubai'den ödül aldı.

Birce Akalay'a Dubai'den ödül

Ünlü oyuncu Birce Akalay, bu yıl Dubai’de 6’ncısı gerçekleşen Diafa ödül töreninde Yılın Uluslararası Kadın Oyuncusu ödülünün sahibi oldu. Şimdiye kadar rol aldığı başarılı yapımların yanı sıra, geçen sezon yayınlanan Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileriyle adından sıkça söz ettiren Birce Akalay başarısını Dubai’de ödülle taçlandırdı.

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Güzelliği ve kıyafet seçimiyle de büyük beğeni toplayan Birce Akalay, ödülünü alırken "Bu benim Dubai'ye ikinci gelişim. İlki sadece seyahat içindi ama bu sefer biraz farklı burada sizlerle olduğum için çok mutluyum. Öncelikle birbirini sevmekten asla vazgeçmeyen güzel aileme teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

Oyuncu, ödül törenine Özgür Masur tasarımı bir kıyafetle ve Monan takılarıyla katıldı.

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