Birce Akalay'dan duygusal İbrahim Çelikkol mesajı! "Tek görünsen de iki kişisindir..."

4 yıl sonra 'Kuş Uçuşu' dizisiyle tekrar bir araya gelen İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay çifti geçtiğimiz günlerde beraber tatile çıkmıştı. 2017 yılında ekranlara gelen Siyah Beyaz Aşk dizisiyle güzel bir enerji yakalayan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay'ın dostluğu tam gaz devam ediyor.

Sık sık birbirlerine desteklerini gösteren dostlardan duygusal bir paylaşım geldi. Siyah Beyaz Aşk dizisiyle dostlukları başlayan Çelikkol ile Akalay dizi bittikten sonra farklı yapımlarda yer aldılar. İzleyici yıllar sonra iki yakın dostu tekrar bir arada gördü.

Projelere ara verip tatile çıkan iki dost sosyal medyada paylaşım yapmaya devam ediyor. Birce Akalay, sosyal medyada kendisini çeken Çelikkol hakkında duygusal paylaşımlarda bulundu.

"İYİ Kİ BENİM CAN YOLDAŞIMSIN"

Birce Akalay paylaştığı fotoğraflara şu notu düştü: "Bazı karelerde tek görünsen de iki kişisindir aslında ve bak deyince de kameraya değil de ona bakarsın...



Fotoğrafta görünen ise o kameranın ardındaki kişinin yansımasıdır. Her anımıza şükürler olsun. Daha güzel günlere.. İyi ki benim can dostum, yol arkadaşımsın."





