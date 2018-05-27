Birce Akalay'dan samimi itiraf: Yanıldığım için...

Kıbrıs'ta bir söyleşiye katılan Birce Akalay, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu Birce Akalay iki kez nikah masasına oturmuştu. ‘Yer Gök Aşk’ dizisinin setinde tanışıp aşık olduğu meslektaşı Murat Ünalmış ile 2011-2012 arasında evli kalmıştı.

‘Küçük Ağa’nın çekimlerinde tanıştığı Sarp Levendoğlu ile 2014’te evlenip 2017’de boşanmıştı.

Şu sıralar Can Tunalı ile birlikte olan Birce Akalay, Kıbrıs Lefke Üniversitesi’ndeki bir söyleşiye katıldı.

Birce Akalay, öğrencilerin “Gerçek aşk bir kez mi yaşanır?” sorusu karşısında önce şaşırdı. Sonra şöyle cevap verdi:

“Bunun cevabını vermeyeceğim, bilmiyorum. Çok yanlış birine soruyorsunuz. İki kere evlenmiş bir kadınım. Aşkın bir kere yaşandığına inansam neden iki defa evleneyim?

Belki de hissettiğim şeyin aşk olduğunu düşünüyorum. Ama aslında yanıldığım için evlenip evlenip boşanıyorum. Onu da bilmiyorum. O yüzden yanlış adres.”



