Birce Akalay'dan tepki çeken Ozan Güven paylaşımı! 'Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan...'

Oyuncu Ozan Güven bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp etti.

Ozan Güven'le tartışmanın eski erkek arkadaşı üzerine başladığını söyleyen Bulutsuz, "Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu; 'bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dediğini aktardı.

Darp raporu alarak savcılıkta ifade veren Ozan Güven ise, ayrılmak istediğini söyleyince Bulutsuz'un, "Seni Türkiye'ye rezil edeceğim. 'Kadın döven adam' diye söyleyeceğim" dediğini ileri sürerek asıl yaralanın kendisi olduğunu söyledi.

Bu olayın sosyal medyada düşmesinin ardından ise ünlü isimlerden tepki mesajları geldi. Kadına şiddete hayır paylaşımları yapan ünlü isimler Bulutsuz'a destek oldu. Ancak Güven'in arkadaşı Birce Akalay yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Akalay paylaşımında şunları söyledi: "Kadına şiddet asla onaylanamaz. Hele ki bildiğimiz, gördüğümüz, bizzat yaşadığımız onca acıdan sonra. Bugün yıllardır tanıdığım ve benimle aynı düşüncelerde olduğundan emin olduğum arkadaşım Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan, gördüklerim ve duyduklarımdan son derece üzgünüm."

Akalay kendisine tepki gelince ise şunları yazdı: "Twitter herkesin özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir mecra. Benim için de farksız inanın. Ancak böyle bir vaziyet dostunuzun başına geldiğinde yaşadığınız şokla insan sözlerini nasıl seçeceğini bilemiyor. Tek söyleyebileceğim şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur."



