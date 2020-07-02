MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Birce Akalay'dan tepki çeken Ozan Güven paylaşımı! 'Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan...'

Birce Akalay'dan tepki çeken Ozan Güven paylaşımı! 'Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 17:57 | Son Güncelleme

Ozan Güven tarafından darp edildiği iddiasıyla savcılığa başvuran Deniz Bulutsuz'a onlarca destek mesajı yağarken oyuncu Birce Akalay'ın yaptığı paylaşım ise tepki çekti.

Birce Akalay'dan tepki çeken Ozan Güven paylaşımı! 'Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan...'

Oyuncu Ozan Güven bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp etti.

Ozan Güven'le tartışmanın eski erkek arkadaşı üzerine başladığını söyleyen Bulutsuz, "Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu; 'bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum' dediğini aktardı.

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz kavgasının detayları şoke etti! Ozan Güven’den açıklamaOzan Güven ve Deniz Bulutsuz kavgasının detayları şoke etti! Ozan Güven’den açıklama

Darp raporu alarak savcılıkta ifade veren Ozan Güven ise, ayrılmak istediğini söyleyince Bulutsuz'un, "Seni Türkiye'ye rezil edeceğim. 'Kadın döven adam' diye söyleyeceğim" dediğini ileri sürerek asıl yaralanın kendisi olduğunu söyledi.

Bu olayın sosyal medyada düşmesinin ardından ise ünlü isimlerden tepki mesajları geldi. Kadına şiddete hayır paylaşımları yapan ünlü isimler Bulutsuz'a destek oldu. Ancak Güven'in arkadaşı Birce Akalay yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Capture

Akalay paylaşımında şunları söyledi: "Kadına şiddet asla onaylanamaz. Hele ki bildiğimiz, gördüğümüz, bizzat yaşadığımız onca acıdan sonra. Bugün yıllardır tanıdığım ve benimle aynı düşüncelerde olduğundan emin olduğum arkadaşım Ozan’ın yaşadığı ve yaşattığı bu acıdan, gördüklerim ve duyduklarımdan son derece üzgünüm."

Akalay kendisine tepki gelince ise şunları yazdı: "Twitter herkesin özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir mecra. Benim için de farksız inanın. Ancak böyle bir vaziyet dostunuzun başına geldiğinde yaşadığınız şokla insan sözlerini nasıl seçeceğini bilemiyor. Tek söyleyebileceğim şaşkın ve herkes için sonsuz üzgün olduğumdur."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim! Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim!
Aksiyon macera sevenler ekran başınaAksiyon macera sevenler ekran başına
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

CNN Türk'te tansiyon yükseldi! Sosyal medya tartışması

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Mehmet Metiner’den canlı yayında büyük gaf!

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Bakan Koca tek tek sıraladı! İşte vaka sayıları artan o iller

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet liderlerine gönderme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefet liderlerine gönderme

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

Yakışıklı oyuncuya mesaj: Maske tak geberme! Boy boy çocuklarımız olacak

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Pembe taytıyla amuda kalktı olay oldu

Pembe taytıyla amuda kalktı olay oldu

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Cem Yılmaz çileden çıktı! Yeni paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim!

Rıza Kocaoğlu: Aya benzer göbeğim!

Bensu ve Hande Soral fazla gürültü yapınca... Jandarma kapıya geldi

Jandarma kapıya geldi! Brandalı tel örgülü önlem

Kylie Jenner’a ikinci şok: Markasının satışları durdurulabilir

Kylie Jenner’a ikinci şok

Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'yla evlendi!

33 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi!

Sıla Ozan Güven’den şiddet gören Deniz Bulutsuz’a destek oldu

Ahmet Kural'dan şiddet görmüştü! 'Ben faili tanıyorum'

İrem Sak: Bikini, mayo astığım yere...

Bikini, mayo astığım yere...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.