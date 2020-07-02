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Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz kavgasının detayları şoke etti! Ozan Güven’den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 10:35 | Son Güncelleme

Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gündeme bomba gibi düştü. Ozan Güven'le tartışmanın eski erkek arkadaşı üzerine başladığını söyleyen Bulutsuz, "Beni yatağa yatırıp üzerime oturarak sert bir tokat attı" dedi. İşte Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz kavgasının detayları...

Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz kavgasının detayları şoke etti! Ozan Güven’den açıklama

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp etmesi gündeme bomba gibi düştü. Deniz Bulutsuz’un avukatı Mustafa Kurtuluş aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığına verdiği şikayet dilekçesinde Ozan Güven’in ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘Hakaret’ suçlarından yargılanması istendi. Şikayet dilekçesinde 13 Haziran’da Ozan Güven’in evinde gerçekleştiği iddia edilen olay şöyle anlatıldı.

ESKİ ERKEK ARKADAŞTAN KONU AÇILINCA…

Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra arkadaşlarının evine gitti. Sohbet sırasında Deniz Bulutsuz’un eski erkek arkadaşından konu açılınca Ozan Güven iddiaya göre herkesin önünde “Demek ki çok iyi s….” dedi. Bu konuşmadan rahatsız olan Bulutsuz, konuyu kapattı. İkiliyi Ozan Güven’in şoförü ikametgahına bıraktı. Deniz Bulutsuz kendisine söylenen sözlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ozan Güven bir anda bağırarak etraftaki eşyaları kırmaya başladı. Bulutsuz, Güven’in elindeki kırık abajuru almaya çalışırken çenesinden yaralandı.

ÇIPLAK AYAKLA EVDEN KAÇMAYI BAŞARDI

Evden kaçmaya çalışan Bulutsuz’a Ozan Güven engel oldu. Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun saçlarından tutarak duvara vurması sonucu merdivenlerden yuvarlandığını ileri sürdü. Evden kanlar içinde ve çıplak ayaklarla kaçmayı başardığını belirten Deniz Bulutsuz, evin yakınlarında karşılaştığı Güven’in şoförünün kendisini bir arkadaşının evine bıraktığını dilekçesinde anlattı.

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Dilekçede evdeki güvenlik kameralarının incelendiğinde olayın gerçekliğinin ortaya çıkacağı belirtilerek savcılıktan cep telefonlarının konumlarının incelenmesi de istendi. Darp raporu alan ve savcıya ifade veren Deniz Bulutsuz ifadesinde şunları anlattı:

“ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİ”

“Olay günü bana söylediği ağır sözlerinin ardından Ozan’ın evine gittik. Ozan alkol aldığından fütursuz ne dediğini bilmeyen bir hal alır. Bu söze bozulduğumu söylememin ardından alkolün etkisiyle bağırıp çağırmaya başladı. Onu sakinleştirmek isterken yatak odasındaki abajuru duvara vurarak kırdı. Beni ittirince abajur çeneme geldi. Sonra beni yatağa yatırarak üzerime oturarak sert bir tokat attı. Ardından bana vurmaya devam ederken kendi yüzüne de vuruyordu. “bak sana bir tane vurdum, kendime yirmi kez vuruyorum” dedi.

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Evden kaçmaya çalıştım. Evin üst katındaki merdivenlerden inerken saçımdan beni yakalayarak kafamı duvara vurdu. Çarpmanın etkisiyle merdivenlerden düştüm. Bacağım ve kalça kısmım dahil olmak üzere çok bölgeden yaralandım.”

BAŞIMDAN AŞAĞIYA SU DÖKTÜ

Ozan pek çok eşyayı kırmıştı. Bu sırada yerde bulunan kırılmış cam parçalarından da hem ben hem Ozan yaralandı. Elimde su şişesi ile beklerken “Bana biraz su ver” dedim. Elindeki suyu kafamdan aşağıya dökerek, ‘al sana su’ dedi. Evden çıkmama izin vermeyerek ‘Hiç bir yere gidemezsin. Burada kalacaksın, sen bunu hak ediyorsun. Seni öldüreceğim’ dedi. Cep telefonumu elimden alarak cebine koydu.

Beni evde alıkoyduğu için çok büyük uğraşlarla ayakkabılarım olmadan evden çıktım. Şoförü beni araca alarak dolaştırdı. Bir benzinliğe uğrayarak su ve kolonya aldı. Evin yan sokağına giderek, ben araçta beklerken şoförü eşyalarımı aldı. Sonra da beni arkadaşımın evine bıraktı.”

OZAN GÜVEN'DEN AÇIKLAMA: NASIL SEVİŞTİĞİNİZİ...

Sözcü'dan Hayati Arıgan'ın haberine göre; Deniz Bulutsuz’un şikayetinin ardından Ozan Güven de darp raporu aldı. Ozan Güven savcılığa verdiği ifadede ayrılmak isteyince kız arkadaşının oyununa geldiğini ileri sürdü. Ozan Güven ifadesinde şunları anlattı:

“Kız arkadaşımla 12 Haziran’da bir restoranda yemek yedikten sonra Ramazan isimli arkadaşımın evine gittik. Sohbet ederken Deniz, ‘Ben Ozan’la görüşmeye başladığımda erkek arkadaşımdan fiilen ayrılmamıştım. Çok güzel bir ilişkimiz vardı…’ dedi. Ben de bunun üzerine ‘Bunları anlatmaya ne gerek var Deniz. Nasıl seviştiğinizi de anlat bari…’ dedim. Bu esnada Deniz ve ben birer kadeh rakı içiyorduk. iddia ettiği gibi bir kelime kullanmadım. Sadece bunları söyledim. Daha sonra Deniz ve beni, şoförüm evime bıraktı. Şoförüm eve girmeden ayrıldı.

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Eve gittik. Yatakta oturduk, konuştuk. Deniz bana, ‘ayrılmak istiyorsun’ dedi. Ben de ayrılmak istediğimi söyleyince ‘Eğer ayrılırsan seni rezil ederim’ dedi. Tartışmamız ilerledi. Ben yorganı çekerken Deniz de eliyle ittirdiği için komidinin üzerinde duran abajur yere düştü. Kırılmadı, sadece şapkası ayrıldı. Sapı Deniz’in elinde kaldı.

SENİ TÜRKİYE’YE REZİL EDECEĞİM

“Deniz’in elindeki sapı tutarak, ‘Ver ne yapıyorsun’ dedim. Deniz bana ‘Vuruyorsun’ dedi. Abajurun sapını çekiştirirken Deniz’in çenesine çarptı. Çenesine yara bandı yapıştırdım. Bana “Seni Türkiye’ye rezil edeceğim, ‘kadın döven adam’ diye söyleyeceğim” dedi. Bana vurmaya başladı. Ellerini tuttum, yüzümden yaralandım. Şoförümü aradım Deniz’i götürmesini istedim. Öldürmekle tehdit ederek gitmesine engel olmadım. Kasten darp etmedim, sinkaflı sözler söylemedim. Telefonunu gasp etmedim. 13 haziranda Deniz, whatsapp’tan bir grup kurarak arkadaşlarımı eklemiş ve darp edildiğine ilişkin fotoğrafları paylaşmış. Bir gün sonra ise ben ateşim çıktığı için hastaneye gittiğimde doktor darp izlerini görünce darp raporu tuttu. Amacım darp raporu almak değildi.”

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