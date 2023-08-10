Birce Akalay'ın Disney Plus yanıtı tepki çekti! "Orta oyun oynayanlar..."

Disney+, Atatürk dizisini iptal ettiğini duyurması sonrası büyük tepki aldı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran iptal haberine, bazı ünlüler üyeliklerini iptal ederek tepki gösterirken bazıları ise sessiz kalmayı tercih etti.

Gelen sorular üzerine Birce Akalay "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben atakızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" yanıtını verince ise tepki çekti.

TEPKİLERE SİTEM ETTİ

Hatice sosyal medyada "Zaten canım ATAM gerçek sanat ve sanatçının yanındaydı orta oyun oynayanların değil" diyerek tepkisini gösterdi.

Sosyal medyada da tepki gören Akalay'dan açıklama da gecikmedi. "Ata'm ile aramdaki ilişkiye dair mesnetsiz söylemlere hiçbir koşulda tahammül etmem söz konusu değildir. Haddimizi aşmayalım!' diyen Birce Akalay, devamında ise "Kalpler bu kadar karardığı için çok üzülüyorum" dedi.



