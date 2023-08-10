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  4. Birce Akalay'ın Disney Plus yanıtı tepki çekti! "Orta oyun oynayanlar..."

Birce Akalay'ın Disney Plus yanıtı tepki çekti! "Orta oyun oynayanlar..."

10.08.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Birce Akalay Disney+'ın Atatürk dizisini iptali hakkında fikir belirtmek istemediğini, zaten 'Ata kızı' olduğunu söyledi. Birce Akalay'ın sözlerine tepki gelince oyuncu kendisini eleştirenlere de cevap verdi.

Disney+, Atatürk dizisini iptal ettiğini duyurması sonrası büyük tepki aldı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran iptal haberine, bazı ünlüler üyeliklerini iptal ederek tepki gösterirken bazıları ise sessiz kalmayı tercih etti.

Gelen sorular üzerine Birce Akalay "Ben bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim sosyal medya hesaplarımdan yapabiliyorum. Sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben atakızıyım zaten. Çok fazla altını çizmeye gerek yok diye düşünüyorum" yanıtını verince ise tepki çekti.

Ekran Alıntısı

TEPKİLERE SİTEM ETTİ

Hatice sosyal medyada "Zaten canım ATAM gerçek sanat ve sanatçının yanındaydı orta oyun oynayanların değil" diyerek tepkisini gösterdi.

Sosyal medyada da tepki gören Akalay'dan açıklama da gecikmedi. "Ata'm ile aramdaki ilişkiye dair mesnetsiz söylemlere hiçbir koşulda tahammül etmem söz konusu değildir. Haddimizi aşmayalım!' diyen Birce Akalay, devamında ise "Kalpler bu kadar karardığı için çok üzülüyorum" dedi.

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