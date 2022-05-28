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Birce Akalay'ın estetiksiz halini gören inanamadı! Ünlü oyuncunun yüzündeki değişim şaşırtıyor

28.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer aldığı projeler ile adından sıkça bahsettiren oyuncu Birce Akalay, eski hali ile görenleri şaşırttı. Son dönemde herhangi bir projede yer almayan ve kendi markasını kurduğu bilinen ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler yüzündeki değişime inanamadı. İşte Akalay'ın yıllar önceki hali...

Birce Akalay'ın estetiksiz halini gören inanamadı! Ünlü oyuncunun yüzündeki değişim şaşırtıyor

Güzel ve başarılı oyuncu Birce Akalay, son olarak Son Yaz isimli dizide hayranlarının karşısına çıkmıştı. Dizinin ilk sezonu iyi reytingler alırken, FOX ikinci sezonda istenileni veremeyen proje için final kararı almıştı. Son olarak kendi mücevher markasını kuran ve sosyal medya üzerinden sık sık tanıtım yapan oyuncunun estetiksiz hali şaşırttı.

BİRCE AKALAY'IN ESTETİKSİZ HALİNİ GÖREN TANIYAMADI!

Takıları için mankenlik yapan güzel oyuncu hayranlarını büyülerken, eski halleri ise yeniden gündem oldu. Birce Akalay'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, yüzünde birden fazla estetik olduğunu söyledi.

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"BİŞEKTOMİ YAPTIRDI" İDDİASI!

Siyah Beyaz Aşk'ın Aslı'sı, Babil'in İlay'ı olarak tanıdığımız ve adını Yer Gök Aşk ile duyuran Birce Akalay'ın eski görüntüsünden eser kalmadığı görülürken, takipçiler ünlü ismin yanaklarında bişektomi olduğunu iddia etti.

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Sosyal medya kullanıcılarının yorumları bu kadar sınırlı kalmadı. Bazı takipçiler ise "Nereden nereye" diyerek Akalay'ın çokça değişim yaşadığını ifade etti.

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İşte Birce Akalay'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Birce Akalay
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