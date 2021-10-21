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Birce Akalay oyunculuğu askıya aldı! Yeni işi şaşırttı

21.10.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Son Yaz dizisinde boy gösteren, ancak final kararı yüzünden çok kısa rol alabilen Birce Akalay mücevher işine el attı. Birce Akalay, tamamı kendi tasarımlarından oluşan mücevherlerini çok özel bir lansmanla tanıttı. Akalay, "Mücevherlerin yıllar içerisinde elden ele geçtikçe değerlendiğini düşünüyorum" dedi.

Birce Akalay oyunculuğu askıya aldı! Yeni işi şaşırttı

Birce Akalay, yeni bir işe başladı. “Birce Fine Jewellery”nin tasarım yolculuğuna “Vanilla Sky” ve “Harem” adında 2 farklı koleksiyon ile başladığını, her biri birer sanat eseri gibi kalıcı olma çabasıyla üretilen koleksiyonun, 2 farklı atölyede ve mesleklerini babadan oğula taşıyan, el işçiliğinde ustalaşmış kadim mücevher ustalarının ellerinde hayat bulduğunu ifade eden başarılı oyuncuyu dostları bu özel günde yalnız bırakmadılar.

birce

Snob Magazin’in haberine göre; davete katılanlar arasında; Mehmet Turgut & Ada Sanlıman, Didem Bağrıaçık, Füsun Kuran, İrem Sak, Dilara Karabay, Şah Yaycı, Pınar Timer, Hülya Eltemur, Mert Aslan, Ahmet Gencehan Güneş, Semiha Artuc, Daphne Behar, Mihre Çelikkol, Huri Murphy, Sema Demiral, Zeynep Esenil, Meltem Kazaz, Ayşe Barım, Arzu Kaprol, Huri Murphy, Dilşah Mersin, Mihre Çelikkol'da vardı.


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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Birce Akalay
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