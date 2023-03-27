Türk edebiyatı nasıl yazılır? Türk edebiyatı büyük harfle mi yazılır küçük harfle mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günümüzde Türkçe hakkında doğru bilinen yanlışlar kelimeleri, kelimelerin anlamlarının ve kelimelerin doğru yazılışları konusunda yanlışa düşmemize sebep olur. Doğru bilinen yanlışlar arasında sıklıkla büyük harf kullanımı, birleşik kelime ve fiillerin yazımıyla tamlamaların yazımı bulunur. Özellikle de büyük ve küçük harf kullanımı konusunda fazlasıyla doğru bilinen yanlışlar bulunur. Yazımı konusunda hataya düşülen kelime gruplarından birisi de Türk edebiyatı ifadesidir.

Türk edebiyatı nasıl yazılır?

Türk kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde iki farklı anlama karşılık gelir. İlk anlamı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kişidir. Diğer anlamı ise dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, Türkçenin farklı lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kişilerdir. Türk kelimesi de isim görevinde kullanılmakla birlikte özel bir isimdir.

Edebiyat kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde üç farklı anlama karşılık gelir. Bunlardan birincisi yazındır yani bir olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü ya da yazılı olarak biçimlendirme sanatıdır. İkinci olarak edebiyat, literatür anlamına gelir. Yani bir bilim kolunun türlü konuları üzerinde yazılmış eser ve yazıların hepsidir. Son olarak edebiyat kelimesi mecaz olarak “içten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler” anlamında kullanılır. Edebiyat isim görevinde kullanılmasının yanı sıra cins isimdir. Türk edebiyatı anlam olarak Türk milletine, çağına, ülkeye ait olan edebî eserlerin bütünüdür.

Türk edebiyatı küçük harfle mi yazılır?

Türk ve edebiyat kelimelerinden oluşan Türk edebiyatı TDK kuralları gereğince cins ve özel isim olmalarına göre büyük ya da küçük yazılır. TDK kuralları kapsamında özel isimler büyük harflerle yazılırken cins isimler küçük harfle yazılır. Bu konuda sıklıkla Türk edebiyatı büyük harfle mi yazılır yoksa küçük harfle mi yazılır hususunda hataya düşülür. Türk edebiyatı TDK kuralları kapsamınca “Türk edebiyatı” şeklinde yazılır. Türk özel isimdir ve büyük yazılır, edebiyat ise cins isimdir ve küçük harfle yazılır. Türk edebiyatı yazımı şu şekildedir:

Türk Edebiyatı (yanlış)

Türk edebiyatı (Doğru)

Türk edebiyatı doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Türk edebiyatı teriminde edebiyatın /e/ sesi küçük harfle yazılır. Türk Edebiyatı şeklindeki kullanım hatalıdır. Türk edebiyatı terimi yalnızca başlıkta tüm kelimeler büyük harfle başlıyorsa büyük yazılmalıdır. Bunun dışında Türk edebiyatı doğru yazılışı küçük harfledir. Türk edebiyatı yazımı ile ilgili örnek cümleler: