Biri Gedson Fernandes'i durdursun! İçine Ronaldinho kaçtı...

Süper Lig'in 35. haftasında TFF 1.Lig'e düşmesi kesinleşen Göztepe sahasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Karşılaşmaya Çaykur Rizespor'un Portekizli yıldızı Gedson Fernandes damgasını vurdu.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan ve sonrasında yarım sezonluk Çaykur Rizespor'a kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, maçtaki başarılı oyununu 2 gol ve 1 asist ile süsledi.

Maçın 34. dakikasında Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Gedson Fernandes, topu sürerken, ceza yayına girmeden vurdu, Piric'i avlamayı başardı ve takımının 3. golünü ağlara gönderdi. Portekizli futbolcu, 53. dakikada yeniden sahne aldı. Cisse'nin ara pasında sağ çaprazdan yakın mesafeden şutunu gönderen Gedson Fernandes, bir kez daha topu ağlarla buluşturdu.

TALİHSİZLİK

23 yaşındaki futbolcu 2 golünün yanı sıra Çaykur Rizespor'un 5. golünün asistini de yaptı ancak sonrasında sakatlık geçiren Gedson Fernandes, 71. dakikada oyundan çıktı.



