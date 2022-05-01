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  4. Biri Gedson Fernandes'i durdursun! İçine Ronaldinho kaçtı...

Biri Gedson Fernandes'i durdursun! İçine Ronaldinho kaçtı...

01.05.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 35. haftasında TFF 1.Lig'e düşmesi kesinleşen Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşmaya Çaykur Rizespor'un Portekizli yıldızı Gedson Fernandes damgasını vurdu. Ara transfer döneminde Karadeniz ekibine kiralık olarak transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, maçtaki başarılı oyununu 2 gol ve 1 asist ile süsledi.

Biri Gedson Fernandes'i durdursun! İçine Ronaldinho kaçtı...
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Süper Lig'in 35. haftasında TFF 1.Lig'e düşmesi kesinleşen Göztepe sahasında Çaykur Rizespor 'u konuk etti. Karşılaşmaya Çaykur Rizespor'un Portekizli yıldızı Gedson Fernandes damgasını vurdu.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan ve sonrasında yarım sezonluk Çaykur Rizespor'a kiralanan 23 yaşındaki futbolcu, maçtaki başarılı oyununu 2 gol ve 1 asist ile süsledi.

Maçın 34. dakikasında Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Gedson Fernandes, topu sürerken, ceza yayına girmeden vurdu, Piric'i avlamayı başardı ve takımının 3. golünü ağlara gönderdi. Portekizli futbolcu, 53. dakikada yeniden sahne aldı. Cisse'nin ara pasında sağ çaprazdan yakın mesafeden şutunu gönderen Gedson Fernandes, bir kez daha topu ağlarla buluşturdu.

TALİHSİZLİK

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23 yaşındaki futbolcu 2 golünün yanı sıra Çaykur Rizespor'un 5. golünün asistini de yaptı ancak sonrasında sakatlık geçiren Gedson Fernandes, 71. dakikada oyundan çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gedson Fernandes
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