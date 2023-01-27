Birkaç nasıl yazılır? Birkaç ayrı mı birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanımlamaya göre birkaç kelimesi “çok olmayan, az sayıda olan, birden fazla olan” anlamına gelir. Birkaç kelimesi gibi birleşik kelimelerin yanlış kullanılması hem iletişim sorunlarına neden oluyor hem de yanlış kullanımının yayılmasını hızlandırıyor. Kelimenin yazılışını doğru olarak kullanmak için Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu baz alınmalıdır. Sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında en çok merak edilen konuların arasında bitişik ya da ayrı yazılması gereken kelimeler bulunur.

Türkçede birden fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan kelimelerin nasıl yazılması gerektiği birçok kişiyi tereddüte düşürüyor. Bu sebeple birkaç yazımı gibi birleşik kelimelerin yanlış yazımı, sıklıkla yapılan dil bilgisi hatalarının başında geliyor. Sağlıklı ve iyi bir iletişim için imla kurallarını uymak oldukça önemlidir. Birkaç yazımı sürekli olarak kullanılsa da yazımı sıklıkla karıştırılan kelimelerden birisidir. Birkaç TDK tarafından belirlenen yazım kurallarına göre ayrı yazılmamaktadır. "Bir kaç" olarak ayrı yazılması Türkçe imla kurallarına aykırıdır. Bu bağlamda "Birkaç ayrı mı yazılır?" sorusunun cevabı "hayır" olacaktır.

Birkaç bitişik mi yazılır?

Türkçe içerisinde yer alan kelimelerin her zaman bir imla kuralı bulunur. Kelimelerin imla kurallarına aykırı olarak kullanılması anlam farklılıklarına ve iletişim sorunlarına yol açar. Kelimelerin doğru yazımı TDK tarafından açıklanmıştır. Buna göre birkaç kelimesinin bitişik olarak yazılması gerekir. Bitişik yazılan birleşik kelimeler konusuna göre birkaç, birçok gibi belirsizlik sıfat ve zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

Birkaç kelimesi Türkçede belirsiz sıfat olarak sıklıkla kullanılan bir sözcüktür. Her kelimenin olduğu gibi birkaç kelimesinin de doğru yazımı, TDK yazım kılavuzları veya TDK genel Türkçe sözlüğü tarafından belirtilmiştir. Bu durumda birkaç doğru yazılışı “birkaç” şeklinde yani bitişik olarak yazılmasıdır. Birkaç yazımı ile ilgili örnek kullanımları aşağıdaki gibidir: