Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz'den el ele ilk poz!

Birkan Sokullu ile Dilan Çiçek Deniz'in aşk yaşadığı yönünde haberler bir süredir basında yer alıyordu. Son olarak ikili bir mekanda baş başa görüntülenmişti ama aşk sorularına "birbirimizi tanımaya çalışıyoruz" cevabını vermişti.

Yakışıklı oyuncu Birkan Sokullu ve Dilan Çiçek Deniz dün gecce İstinye'deydi. Nihayet çift mekandan el ele çıkarak aşklarını ilan etti. İkili, kapıda kendilerini bekleyen muhabirlere, ''Çok yeni bir ilişkimiz var ama her şey yolunda'' açıklamasını yaptı.(Gecce)

