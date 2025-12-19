Jasmine 2. bölüm de yayınlandı! Jasmine dizisi nasıl izlenir?

'Jasmine' dizisi, içerdiği bazı sahneler nedeniyle kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan eleştirilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçmiş ve dizi hakkında inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda, 'Jasmine' dizisinin 'toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı' olduğuna karar verildi.

Bu doğrultuda RTÜK, diziye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına ve yayınlandığı dijital platformun katalogundan çıkarılmasına karar verdi. Diziye yönelik tepkilerin artmasının ardından birçok izleyici 'Jasmine 2. bölüm izle' şeklinde aramalar yaparken, RTÜK'ün kararıyla dizinin ikinci bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu.

RTÜK'ün kararı sonrası diziden yeni hamle geldi. Jasmine 2. bölüm de yayınlandı.

JASMİNE NASIL İZLENİR?

"Jasmine" dizisi, HBO Max'in yerli orijinal yapımları arasında yer alıyor. Diziyi izleyebilmek için bir HBO Max aboneliği satın almanız gerekiyor.