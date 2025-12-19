MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Jasmine 2. bölüm de yayınlandı! Jasmine dizisi nasıl izlenir?

İlk bölümü yayınlandığı andan itibaren tartışma yaratan 'Jasmine' dizisi, RTÜK tarafından toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı bulunarak rekor bir para cezasına çarptırıldı ve yayınlandığı platformun kataloğundan çıkarıldı. İzleyiciler 'Jasmine 2. bölüm izle' arayışındayken, yeni bölüm de yayınlandı.

Jasmine 2. bölüm de yayınlandı! Jasmine dizisi nasıl izlenir?

'Jasmine' dizisi, içerdiği bazı sahneler nedeniyle kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan eleştirilerin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçmiş ve dizi hakkında inceleme başlatmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda, 'Jasmine' dizisinin 'toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı' olduğuna karar verildi.

Jasmine 2. bölüm de yayınlandı! Jasmine dizisi nasıl izlenir? 1

Bu doğrultuda RTÜK, diziye en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına ve yayınlandığı dijital platformun katalogundan çıkarılmasına karar verdi. Diziye yönelik tepkilerin artmasının ardından birçok izleyici 'Jasmine 2. bölüm izle' şeklinde aramalar yaparken, RTÜK'ün kararıyla dizinin ikinci bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jasmine dizisi nereden izlenir? Konusu gündemde Jasmine dizisi nereden izlenir? Konusu gündemde
Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı" Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

RTÜK'ün kararı sonrası diziden yeni hamle geldi. Jasmine 2. bölüm de yayınlandı.

Jasmine 2. bölüm de yayınlandı! Jasmine dizisi nasıl izlenir? 2

JASMİNE NASIL İZLENİR?

"Jasmine" dizisi, HBO Max'in yerli orijinal yapımları arasında yer alıyor. Diziyi izleyebilmek için bir HBO Max aboneliği satın almanız gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarih belli oldu! Survivor başlıyor; işte tüm yarışmacılarTarih belli oldu! Survivor başlıyor; işte tüm yarışmacılar
O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bomba ünlüler var!O Ses Türkiye Yılbaşı'nda bomba ünlüler var!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
rtük Jasmine dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.