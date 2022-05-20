MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. BİROL GÜVEN AÇIKLADI! Seksenler dizisi yerine hangi yapım gelecek? Birol Güven'in yeni dizisinin adı ne? Birol Güven'in yeni dizisinin oyuncusu kadrosunda kimler var?

BİROL GÜVEN AÇIKLADI! Seksenler dizisi yerine hangi yapım gelecek? Birol Güven'in yeni dizisinin adı ne? Birol Güven'in yeni dizisinin oyuncusu kadrosunda kimler var?

20.05.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seksenler dizisi ekranlara veda ederken, yerine gelecek dizinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. Birol Güven seksenler dizisinin final tarihini açıkladı. Ekranların sevilen dizisi seksenler izleyicisi ile vedalaşırken yerini alacak dizinin hazırlıklarına başlanıldı. İşte Birol Güven'den yeni dizi açıklaması!

BİROL GÜVEN AÇIKLADI! Seksenler dizisi yerine hangi yapım gelecek? Birol Güven'in yeni dizisinin adı ne? Birol Güven'in yeni dizisinin oyuncusu kadrosunda kimler var?

Seksenler dizisinin yerine gelecek yapım vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Seksenler dizisi, finale gidiyor. Başrıollerinde Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler'in yerine ise yeni bir dizi geleceği öğrenildi. İşte o dizinin detaylar...

SEKSENLER DİZİSİNİN YERİNE HANGİ YAPIM GELECEK?

10 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler, ekranlara veda edecek.

tv100'ün haberine göre, Seksenler için final bölümünü yazan yapımcı ve senarist Birol Güven, yine kolları sıvadı.

BİROL GÜVEN AÇIKLADI! Seksenler dizisi yerine hangi yapım gelecek? Birol Güven'in yeni dizisinin adı ne? Birol Güven'in yeni dizisinin oyuncusu kadrosunda kimler var?

Birol Güven aynı Seksenler tadında yeni bir dizi başlayacağının müjdesini verdi. Mint yapım imzalı "Görücü Usulü: Mükemmel Eşleşme" adlı dizi için hazırlıklara başlayan Birol Güven, haziran ayında ekibiyle sete çıkacak.

BİROL GÜVEN'İN YENİ DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Mükemmel Eşleşme dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ayşegül Günay, Cem Zeynel Kılıç, Eylül Öztürk, Ayhan Taş, Volkan Severcan ve Asuman Dabak gibi isimler var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seksenler dizisi ne zaman final yapacak?Seksenler dizisi ne zaman final yapacak?
Survivor Sema eleme sonrası çılgına döndü! "Burunlarından fitil fitil getireceğim"Survivor Sema eleme sonrası çılgına döndü! "Burunlarından fitil fitil getireceğim"
Barış Murat Yağcı Survivor'daki şampiyonluk adayını açıkladı! Barış Murat Yağcı Survivor'daki şampiyonluk adayını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı rekor fiyattan satıldı!

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çıplak fotoğraf itirafı! "İlgiyle izledik"

Türkiye resti çekti! NATO şimdi ne yapacak?

Türkiye resti çekti! NATO şimdi ne yapacak?

Dışarıdan yardım almayı reddettiler! Çay ve tuzlu suyla...

Dışarıdan yardım almayı reddettiler! Çay ve tuzlu suyla...

Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor

Kiracılar bu habere dikkat! Kira artırımı yapamayan ev sahipleri bunu yapıyor

İlginizi Çekebilir

Eşi kendisinden 34 yaş küçük! "Stilime..."

Eşi kendisinden 34 yaş küçük! "Stilime..."

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.