BİROL GÜVEN AÇIKLADI! Seksenler dizisi yerine hangi yapım gelecek? Birol Güven'in yeni dizisinin adı ne? Birol Güven'in yeni dizisinin oyuncusu kadrosunda kimler var?

Seksenler dizisinin yerine gelecek yapım vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yapımcılığını ve senaristliğini Birol Güven'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Uğur Yağcıoğlu'nun yaptığı Seksenler dizisi, finale gidiyor. Başrıollerinde Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, İlker Ayrık ve Zeynep Sever Demirel'in başrollerinden olduğu Seksenler'in yerine ise yeni bir dizi geleceği öğrenildi. İşte o dizinin detaylar...

SEKSENLER DİZİSİNİN YERİNE HANGİ YAPIM GELECEK?

10 sezondur TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen Seksenler, ekranlara veda edecek.

tv100'ün haberine göre, Seksenler için final bölümünü yazan yapımcı ve senarist Birol Güven, yine kolları sıvadı.

Birol Güven aynı Seksenler tadında yeni bir dizi başlayacağının müjdesini verdi. Mint yapım imzalı "Görücü Usulü: Mükemmel Eşleşme" adlı dizi için hazırlıklara başlayan Birol Güven, haziran ayında ekibiyle sete çıkacak.

BİROL GÜVEN'İN YENİ DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR YER ALIYOR?

Mükemmel Eşleşme dizisinin oyuncu kadrosunda ise Ayşegül Günay, Cem Zeynel Kılıç, Eylül Öztürk, Ayhan Taş, Volkan Severcan ve Asuman Dabak gibi isimler var.

