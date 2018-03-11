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Birol Güven'den Çocuklar Duymasın açıklaması

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 11.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan ve reyting savaşında tutunabilmek için aile dizisi konseptinden uzaklaşıp entrika dizisine dönüşen Çocuklar Duymasın'ın yapımcısı Birol Güven, Mesut Yar'a verdiği röportajda dizinin takipçilerini ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Birol Güven'den Çocuklar Duymasın açıklaması

“FİLM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”
“Çocuklar Duymasın’ın filmi olur mu?” sorusuna Birol Güven şöyle cevap verdi: “Vallahi düşünüyoruz ama bir final olarak değil bir deneyim olarak. En çok da Meltem rolündeki Pınar Altuğ Atacan bu deneyimi istiyor. ”

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