Birol Güven'den Çocuklar Duymasın açıklaması

“FİLM YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

“Çocuklar Duymasın’ın filmi olur mu?” sorusuna Birol Güven şöyle cevap verdi: “Vallahi düşünüyoruz ama bir final olarak değil bir deneyim olarak. En çok da Meltem rolündeki Pınar Altuğ Atacan bu deneyimi istiyor. ”