Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında? Cihan Şensözlü ne iş yapıyor?

Ünlü isimlere yönelik bir "uyuşturucu" operasyonu daha düzenlendi. Söz konusu operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de adresinde bulunamadığı belirtildi.

HAFTALAR ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adresinde bulunamayan Cihan Şensözlü'nün kim olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Cihan Şensözlü, geçtiğimiz haftalarda trans modeli gibi giyindiği gerekçesiyle Katar’da gözaltına alınmıştı.

Magazin kulislerinde dolaşan bilgilere göre Şensözlü'nün, “trans modeli andıran bir tarzla” dışarıda görüntülenince Katar polisi tarafından ifadeye götürüldüğü ve "kültüre uygun giyinmemek" gerekçesiyle deport edildiği de iddia edilmişti.

CİHAN ŞENSÖZLÜ KİMDİR?

Cihan Şensözlü, Cihanna olarak bilinen Hürriyet yazarıdır. Türkiye’nin ilk parti vizörü olarak da bilinir. İstanbul gece hayatının nabzını tutan isimlerin başında yer almaktadır.