Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında? Cihan Şensözlü ne iş yapıyor?

Cihanna olarak bilinen Hürriyet Yazarı Cihan Şensözlü, geçtiğimiz haftalarda trans modeli gibi giyindiği gerekçesiyle Katar’da gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan sonra deport edildiği iddia edilen Cihan Şensözlü'nün adı şimdi de uyuşturucu operasyonuna karıştı. Peki, Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında? Cihan Şensözlü ne iş yapıyor? İşte hakkında tüm merak edilenler...

Katar'da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında? Cihan Şensözlü ne iş yapıyor?
Öznur Yaslı İkier

Ünlü isimlere yönelik bir "uyuşturucu" operasyonu daha düzenlendi. Söz konusu operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de adresinde bulunamadığı belirtildi.

HAFTALAR ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adresinde bulunamayan Cihan Şensözlü'nün kim olduğuna dair araştırmalar hız kazandı. Cihan Şensözlü, geçtiğimiz haftalarda trans modeli gibi giyindiği gerekçesiyle Katar’da gözaltına alınmıştı.

Katar da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında? Cihan Şensözlü ne iş yapıyor? 1

Magazin kulislerinde dolaşan bilgilere göre Şensözlü'nün, “trans modeli andıran bir tarzla” dışarıda görüntülenince Katar polisi tarafından ifadeye götürüldüğü ve "kültüre uygun giyinmemek" gerekçesiyle deport edildiği de iddia edilmişti.

Katar da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında? Cihan Şensözlü ne iş yapıyor? 2

CİHAN ŞENSÖZLÜ KİMDİR?

Cihan Şensözlü, Cihanna olarak bilinen Hürriyet yazarıdır. Türkiye’nin ilk parti vizörü olarak da bilinir. İstanbul gece hayatının nabzını tutan isimlerin başında yer almaktadır.

Katar da gözaltına alınmıştı! Cihan Şensözlü kimdir, kaç yaşında? Cihan Şensözlü ne iş yapıyor? 3

