Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı

Türkiye bu sabaha yeni bir operasyon dalgasıyla uyandı. Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Ancak bazı isimler evlerinde bulunamadı bazıları ise yurt dışındaydı...



MERT VİDİNLİ

YURT DIŞINDAKİLER İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Gözaltına alınan isimler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken yurt dışında bulunan ünlü isimler için yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararı çıkarılan isimler arasında Şeyma Subaşı, Mert Vidinli ve Şevval Şahin yer aldı.

EVLERİNDE BULUNMAYANLAR KİMLER?

Operasyonla ilgili yeni detaylar merakla beklenirken 3 ünlü ismin nerede olduğu ise araştırılıyor. Evlerinde bulunmayan ünlülerin Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel olduğu belirlendi.



ŞEYMA SUBAŞI