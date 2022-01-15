Ekranların en çok sevilen programlarından biri olan Survivor bu sezon All Star kadrosu ile yayınlanacak. Birsen Bekgöz, İslam Oyunları'nda 4 100 metre bayrak yarışında altın, 4 400 metre engelli bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır. Peki Birsen Bekgöz kimdir? Survivor yarışmacısı Birsen Bekgöz kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

SURVİVOR BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR?

1980 Almanya Berlin doğumlu Birsen Bekgöz 41 yaşındadır ve Ankaralıdır. Birsen Bekgöz kariyeri boyunca birçok kez Türkiye Şampiyonluğu elde etti. Milli koşucu Bekgöz, 3 Türkiye rekoru kazanmayı başardı. Eğitim hayatına Almanya'da başlamış ve linsans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Bekgöz, 200 metrede 2004 ve 2005, 400 metre engellide 2004, 2006, 2010 ve 2013 yıllarında birinci oldu. 2004'de Cezmi Or Kupası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı. Ayrıca İspanya'nın Almeria kentinde 2005'de yapılan Akdeniz Oyunları'nda 200 metre, 400 metre engelli, 4x100 metre bayrak koşusu ve 4x400 metre bayrak koşusu dallarında yarıştı.



