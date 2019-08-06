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Bisikletli 'Küçük aile' 27 gün sonra tarihin sıfır noktasında

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 06.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

Muğla'dan bisikletleriyle yola çıkan ve kendilerine ‘Küçük 1 aile’ adını veren Pekçedenöz ailesi, 27 gün sonra Şanlıurfa'daki tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'ye ulaştı.

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Muğla'dan bisikletleriyle yola çıkan ve kendilerine ‘Küçük 1 aile’ adını veren Pekçedenöz ailesi, Şanlıurfa kent merkezinde kendilerini karşılayan Urfa Bisiklet Topluluğu (URBİT) üyeleriyle Göbeklitepe'ye doğru pedal çevirdi. Aile, 27 gün süren yolculuklarının ardından "tarihin sıfır noktası" diye adlandırılan UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye ulaştı. Pekçedenöz ailesini burada Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile URBİT üyeleri ve Özgül Pekçedenöz'ün annesi Birsen Çelik karşıladı.

Aileyi karşılayan Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, 2019 Göbeklitepe Yılı'nda Pekçedenöz ailesinin göstermiş olduğu duyarlılık nedeniyle teşekkür etti. Aslan, ailenin en küçük bireyi Mithatcan’a Göbeklitepe’yi simgeleyen bir plaket takdim etti.

Bisikletlerini bırakarak Göbeklitepe ören yerini gezen aile, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslan'dan tarihin sıfır noktasıyla ilgili bilgi aldı. Baba Rüştü Pekçedenöz, burada duygularını paylaşarak, Göbeklitepe'nin anlam ve önemine dikkati çekmek için yola çıktıklarını söyledi. Bin 450 kilometrelik zorlu yolculuktan sonra Göbeklitepe'ye ulaştıkları için mutlu olduklarını anlatan Rüştü Pekçedenöz, "Biz bu bin 450 kilometre boyunca çocuklarımızı birçok tarihi ören yerlerini gezdirdik. Bu yolculuk sayesinde çok güzel insanlarla tanıştık ve çok güzel yerler gezdik. Yol boyunca bizi en çok zorlayan şey yokuşlar oldu. 25 kilometreye bulan yokuşlar vardı, sosyal medyada bunu paylaştık ama pes etmedik. Çocuklara pes etmemeyi öğretmek de bu yolculukta çocuklarıma vurgulamak istediğim yanlarından biriydi. Göbeklitepe inşallah hak ettiğinden daha iyi yere gelecek, son 10 kilometredeki asfalt çok kötü lütfen bu asfaltı düzeltelim. Burası dünyaya hitap eden bir merkez, gereken ilginin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Ailenin 11 yaşındaki çocukları Mithatcan Pekçedenöz de Göbeklitepe'ye ulaştığı için çok mutlu olduğunu ifade ederek, yolculuk sırasında çok zorlandığı anların olduğunu söyledi. Pekçedenöz, “Ben yolculuk sırasında çok eğlendim, zevk aldım, böyle bir yolculuk bir daha yapmak ister miyim bilmiyorum ama bundan sonrakiler daha kısa olur inşallah, bu kadar uzununu bir daha kaldıramayabilirim” ifadelerini kulandı.

Ailenin 14 yaşındaki kızları Ceren de yol yapanların bisiklet kullandıktan sonra yolu yapması gerektiğini belirti.

Son olarak açıklamada bulunan anne Özgül Pekçedenöz, “Sürücülere sesleniyorum lütfen bisikletli gördüğünüz zaman onlara saygılı davranın. Bisikletlerin yakınından değil de biraz daha uzağından geçiniz, dibimizden geçtikleri zaman rüzgar etkisi oluşturuyor ve bütün dengemizi bozuyor, bu konuda sürücülerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Küçük 1 Aile göbeklitepe

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