Bisküvi ekmek nasıl yapılır?

Özellikle tavuk yemeklerinin yanına pek bir yakışan bu ekmekleri evde yapmak çok kolay. Detayları için yazımızı okumaya devam edin...

MALZEMELER

3 su bardağı un

125 gram soğuk tereyağı

1 su bardağı süt + 1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Un ve soğuk tereyağını mutfak robotunda veya sadece parmak uçlarınızla ufalayarak kırıntı haline getirin.

15 dakika önceden hazırladığınız süt ve limon suyu karışımını ekleyin.

Kabartma tozu ve tuzu da ekledikten sonra çok yoğurmadan hamuru toparlayın.

Bolca un serptiğiniz tezgaha hamuru alın ve elinizle 3 parmak kalınlığına gelene kadar açtırın.

Yuvarlak bir kalıp veya bardak ağzı ile hamurdan yuvarlaklar kesin.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz üzerlerine eritilmiş tereyağı sürebilirsiniz.

Kızarmış tavukla veya kahvaltıda peynir, tereyağı ve reçel ile servis edebilirsiniz.



