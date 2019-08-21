YEMEK

Bisküvi ekmek nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 21.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

Fast food restoranlarında yemeye doyamadığımız bisküvi ekmekleri artık kendi mutfağımızda pişireceğiz. İşte tadına doyum olmaz ekmeklerin tarifi...

Bisküvi ekmek nasıl yapılır?

Özellikle tavuk yemeklerinin yanına pek bir yakışan bu ekmekleri evde yapmak çok kolay. Detayları için yazımızı okumaya devam edin...

MALZEMELER
3 su bardağı un
125 gram soğuk tereyağı
1 su bardağı süt + 1 yemek kaşığı limon suyu
2 yemek kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI
Un ve soğuk tereyağını mutfak robotunda veya sadece parmak uçlarınızla ufalayarak kırıntı haline getirin.
15 dakika önceden hazırladığınız süt ve limon suyu karışımını ekleyin.
Kabartma tozu ve tuzu da ekledikten sonra çok yoğurmadan hamuru toparlayın.
Bolca un serptiğiniz tezgaha hamuru alın ve elinizle 3 parmak kalınlığına gelene kadar açtırın.
Yuvarlak bir kalıp veya bardak ağzı ile hamurdan yuvarlaklar kesin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.
200 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.
Fırından çıkar çıkmaz üzerlerine eritilmiş tereyağı sürebilirsiniz.
Kızarmış tavukla veya kahvaltıda peynir, tereyağı ve reçel ile servis edebilirsiniz.

Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar Ekipler seferber oldu! Televizyon programı için indikleri mağarada mahsur kaldılar
Günün tarifi: Damla sakızlı kurabiyeGünün tarifi: Damla sakızlı kurabiye
Sarıyer böreği nasıl yapılır?Sarıyer böreği nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bisküvi ekmek bisküvi ekmek tarifi

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Cem Yılmaz'dan gençlik aşısı açıklaması

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Zuhal Topal'ın gafı yeni sezona damga vurdu! Toparlamaya çalıştı ama...

Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

Bolu’da obezite, kanser düşmanı mor patates ilk kez topraktan çıkarıldı

Her gün bir adet yediğinizde bakın neler oluyor

Her gün bir adet yediğinizde bakın neler oluyor

Kararan ocak gözlerini pırıl pırıl yapıyor!

Kararan ocak gözlerini pırıl pırıl yapıyor!

Uzmanlar açıkladı: Haftada 2 kez tüketenler...

Uzmanlar açıkladı: Haftada 2 kez tüketenler...

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

Sosu Durmaz Akar: Ağlayan Pasta Tarifi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Karın Düzleştiren ve Göbek Eriten Yoğurt Kürü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün tarifi: Damla sakızlı kurabiye

Günün tarifi: Damla sakızlı kurabiye

Sarıyer böreği nasıl yapılır?

Sarıyer böreği nasıl yapılır?

Bulutlar kadar yumuşak: Sütlü Japon çöreği

Bulutlar kadar yumuşak: Sütlü Japon çöreği

Günün tarifi: Soğan halkasında cheeseburger

Günün tarifi: Soğan halkasında cheeseburger

Bilecik’teki mahalle aralarından salça kokuları yükseliyor

Bilecik’teki mahalle aralarından salça kokuları yükseliyor

Günün tarifi: Tok tutan smoothie

Bunu içen acıkmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.