Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi çay sohbetlerinin en güzel eşlikçisi olacak! İşte videolu anlatımı

Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi her damak tadına uyan lezzetiyle ve pratik hazırlanışı ile vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak. 2 dilim kabak ve bisküvi kullanarak hazırlayabileceğiniz lezzetli mi lezzetli bisküvili balkabağı tatlısı tarifini video ile kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte bunun için izlemeniz gereken adımlar...

BÜSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

1 litre süt,

1 bardak toz şeker,

2 çorba kaşığı nişasta,

6 çorba kaşığı un,

1 paket krem şanti,

2 dilim balkabağı (rendelenerek pişirilecek, püre haline getirilmiş olması gerekiyor)

2 paket bisküvi,

100 gram fındık

BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI SOSU (MUHALLEBİSİ) NASIL HAZIRLANIR?

Bisküvili balkabağı tatlısında kullanılacak muhallebi yapımı için ilk olarak süt tencereye boşaltılır.

kullanılacak muhallebi yapımı için ilk olarak süt tencereye boşaltılır. Şeker, nişasta ve un ilave edilir.

Biraz çırptıktan sonra tencere ocağa alınır. 5 dakika kadar pişirmek gerekir.

Pişirdikten sonra krem şanti ilave edilir, karıştırılarak pişirilmeye devam edilir.

Ortalama 4 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan indirilip pasta yapımına geçilebilir.

BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI NASIL YAPILIR?

Bisküvili balkabağı tatlısında kullanılan malzemelerden en önemli olan kabak püresidir. 2 dilim kabak rendelenip pişirildikten sonra püre haline getirilir.

Ardından bisküvili balkabağı tatlısı için, hazırlanan bisküviler borcama dizilir.

Üzerine krem şantiyle hazırlanan sos dökülür.

Ardından soğuması için kenarda bekletilen püre haline getirilmiş balkabağı tepsiye dizilir. Bu şekilde iki kat atılır.

Son katı dizdikten sonra en son sos ilave edilir ve süsleme işlemine geçilebilir.

BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI NASIL SÜSLENİR?