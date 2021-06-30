Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi çay sohbetlerinin en güzel eşlikçisi olacak! İşte videolu anlatımı

Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi her damak tadına uyan lezzetiyle ve pratik hazırlanışı ile vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak. 2 dilim kabak ve bisküvi kullanarak hazırlayabileceğiniz lezzetli mi lezzetli bisküvili balkabağı tatlısı tarifini video ile kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte bunun için izlemeniz gereken adımlar...
BÜSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 litre süt,
- 1 bardak toz şeker,
- 2 çorba kaşığı nişasta,
- 6 çorba kaşığı un,
- 1 paket krem şanti,
- 2 dilim balkabağı (rendelenerek pişirilecek, püre haline getirilmiş olması gerekiyor)
- 2 paket bisküvi,
- 100 gram fındık
BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI SOSU (MUHALLEBİSİ) NASIL HAZIRLANIR?
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Bisküvili balkabağı tatlısında kullanılacak muhallebi yapımı için ilk olarak süt tencereye boşaltılır.
- Şeker, nişasta ve un ilave edilir.
- Biraz çırptıktan sonra tencere ocağa alınır. 5 dakika kadar pişirmek gerekir.
- Pişirdikten sonra krem şanti ilave edilir, karıştırılarak pişirilmeye devam edilir.
- Ortalama 4 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan indirilip pasta yapımına geçilebilir.
BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI NASIL YAPILIR?
- Bisküvili balkabağı tatlısında kullanılan malzemelerden en önemli olan kabak püresidir. 2 dilim kabak rendelenip pişirildikten sonra püre haline getirilir.
- Ardından bisküvili balkabağı tatlısı için, hazırlanan bisküviler borcama dizilir.
- Üzerine krem şantiyle hazırlanan sos dökülür.
- Ardından soğuması için kenarda bekletilen püre haline getirilmiş balkabağı tepsiye dizilir. Bu şekilde iki kat atılır.
- Son katı dizdikten sonra en son sos ilave edilir ve süsleme işlemine geçilebilir.
BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI NASIL SÜSLENİR?
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Bisküvili balkabağı tatlısını süslemek için meyve kuruları serpiştirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz, bu tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır.
- Kalp çikolatalar ya da fındık ilave ederek pastanıza güzel bir görünüm katabilirsiniz.
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