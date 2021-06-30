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Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi çay sohbetlerinin en güzel eşlikçisi olacak! İşte videolu anlatımı

30.06.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi kolay bulabileceğiniz malzemeleri ve hazırlanışı ile hafızanızda yer edecek. Peki çay ve kahve sohbetlerinize eşlik edecek bisküvili balkabağı tatlısı tarifi nasıl hazırlanır? Şef Zeliha Bolat'ın videolu anlatımı ile adım adım takip edebileceğiniz bisküvili balkabağı tatlısı tarifi...

Bisküvili balkabağı tatlısı tarifi her damak tadına uyan lezzetiyle ve pratik hazırlanışı ile vazgeçilmezleriniz arasında yer alacak. 2 dilim kabak ve bisküvi kullanarak hazırlayabileceğiniz lezzetli mi lezzetli bisküvili balkabağı tatlısı tarifini video ile kolayca hazırlayabilirsiniz. İşte bunun için izlemeniz gereken adımlar...

BÜSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 litre süt,
  • 1 bardak toz şeker,
  • 2 çorba kaşığı nişasta,
  • 6 çorba kaşığı un,
  • 1 paket krem şanti,
  • 2 dilim balkabağı (rendelenerek pişirilecek, püre haline getirilmiş olması gerekiyor)
  • 2 paket bisküvi,
  • 100 gram fındık

BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI SOSU (MUHALLEBİSİ) NASIL HAZIRLANIR?

  • Bisküvili balkabağı tatlısında kullanılacak muhallebi yapımı için ilk olarak süt tencereye boşaltılır.
  • Şeker, nişasta ve un ilave edilir.
  • Biraz çırptıktan sonra tencere ocağa alınır. 5 dakika kadar pişirmek gerekir.
  • Pişirdikten sonra krem şanti ilave edilir, karıştırılarak pişirilmeye devam edilir.
  • Ortalama 4 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan indirilip pasta yapımına geçilebilir.

BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI NASIL YAPILIR?

  • Bisküvili balkabağı tatlısında kullanılan malzemelerden en önemli olan kabak püresidir. 2 dilim kabak rendelenip pişirildikten sonra püre haline getirilir.
  • Ardından bisküvili balkabağı tatlısı için, hazırlanan bisküviler borcama dizilir.
  • Üzerine krem şantiyle hazırlanan sos dökülür.
  • Ardından soğuması için kenarda bekletilen püre haline getirilmiş balkabağı tepsiye dizilir. Bu şekilde iki kat atılır.
  • Son katı dizdikten sonra en son sos ilave edilir ve süsleme işlemine geçilebilir.

BİSKÜVİLİ BALKABAĞI TATLISI NASIL SÜSLENİR?

  • Bisküvili balkabağı tatlısını süslemek için meyve kuruları serpiştirebilirsiniz. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz, bu tamamen sizin damak zevkinize kalmıştır.
  • Kalp çikolatalar ya da fındık ilave ederek pastanıza güzel bir görünüm katabilirsiniz.

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