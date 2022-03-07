Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague, 20. hafta erteleme maçında Salı günü İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı Buesa Arena'da oynanacak ve 8 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.
beIN Connect üzerinden yayınlanacak olan maçın beIN SPORTS 3 ya da beIN SPORTS HABER kanallarından birinde de ekranlara gelmesi beklenmekte. Lacivert-beyazlı takım, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunmakta.
Aynı zamanda Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynamış olduğu 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşamıştı.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 506. maçını gerçekleştirecek. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etmiş, 233 kez rakiplerine mağlup olmuştu.
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