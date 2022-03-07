Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague, 20. hafta erteleme maçında Salı günü İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

BITCI BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Bitci Baskonia - Anadolu Efes maçı Buesa Arena'da oynanacak ve 8 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

BITCI BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

beIN Connect üzerinden yayınlanacak olan maçın beIN SPORTS 3 ya da beIN SPORTS HABER kanallarından birinde de ekranlara gelmesi beklenmekte. Lacivert-beyazlı takım, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunmakta.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 754. MAÇI OLACAK

Aynı zamanda Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynamış olduğu 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşamıştı.

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de ise 506. maçını gerçekleştirecek. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etmiş, 233 kez rakiplerine mağlup olmuştu.



