Bitci.com logosu Watford'un stadyumunda yer alacak

Bodrum merkezli Bitci Teknoloji, son dönemde imza attığı spor kulüpleri anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. 140 yıllık geçmişiyle, İngiltere’nin en köklü futbol kulüpleri arasında yer alan Watford FC, blockchain teknolojilerini Bitci ile geliştirecek.

3 yıllık anlaşma kapsamında, Bitci.com logosu Watford FC takımının maçlarını oynadığı Vicarage Road Stadyumu’nda yer alacak.

Söz konusu anlaşmayla birlikte Bitci Teknoloji, Premier Lig’deki Wolverhampton Wanderers’tan sonra ikinci, Ada futbolunda ise İskoç takımı Rangers ile birlikte üçüncü iş birliğine imza atmış oldu.

