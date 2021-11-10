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Bitci.com logosu Watford'un stadyumunda yer alacak

10.11.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitci.com yatırımlarına devam ediyor. Yaptığı anlaşmalarla kamuoyunun dikkatini çeken Bitci.com yeni anlaşmasını İngiltere'nin köklü kulüplerinden olan Watford ile yaptı.

Bitci.com logosu Watford'un stadyumunda yer alacak

Bodrum merkezli Bitci Teknoloji, son dönemde imza attığı spor kulüpleri anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. 140 yıllık geçmişiyle, İngiltere’nin en köklü futbol kulüpleri arasında yer alan Watford FC, blockchain teknolojilerini Bitci ile geliştirecek.

Onur Altan Tan

3 yıllık anlaşma kapsamında, Bitci.com logosu Watford FC takımının maçlarını oynadığı Vicarage Road Stadyumu’nda yer alacak.

Söz konusu anlaşmayla birlikte Bitci Teknoloji, Premier Lig’deki Wolverhampton Wanderers’tan sonra ikinci, Ada futbolunda ise İskoç takımı Rangers ile birlikte üçüncü iş birliğine imza atmış oldu.

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