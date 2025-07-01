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Nilgün Akbıyık

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Bitkinliği altında yatan sebep: Demir eksiliği anemisi

01.07.2025 20:59
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Sürekli yorgun hissetmek, baş dönmesi yaşamak, tırnakların kolay kırılması… Bunlar sanıldığının aksine yalnızca günlük stresin değil, vücuttaki demir eksikliğinin de belirtisi olarak karşımıza çıkıyor.

Modern yaşamın temposunda çoğu kişi halsizliğini uykusuzluğa ya da iş stresine bağlayıp es geçiyor. Oysaki bu bitkinlik, vücudun yeterince oksijen taşıyamadığının sessiz bir işareti olabiliyor. Nedeni ise sık karşılaşılan bir sorun: demir eksikliği anemisi.

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ NEDİR?

Demir eksikliği anemisini kısaca tanımlamak gerekirse; vücudunuzda yeterli demirin bulunmamasından kaynaklanan, sık görülen ve kolay tedavi edilebilen bir anemi türüdür.

KİŞİ ÇABUK YORULUR

Demir, vücutta oksijen taşıyan hemoglobinin yapı taşıdır. Eksikliğinde ise kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır, beyin daha az oksijen alır ve kişi çabuk yorulur. Kadınlar, vejetaryen beslenenler ve yoğun regl dönemi geçiren bireyler risk grubunda bulunuyor.

Bitkinliği altında yatan sebep: Demir eksiliği anemisi 1

TOPRAK, BUZ, KİREÇ...

Önemli ve dikkate alınması gereken belirtiler arasında baş dönmesi, nefes darlığı, cilt solukluğu, çarpıntı ve odaklanma güçlüğü sayılabilir. Bazı hastalar ise toprak, buz ya da kireç gibi şeyleri yeme isteğiyle doktora başvurur. Bu da 'pika sendromu' adı verilen tipik bir belirtidir.

Tanı için basit bir kan testi yeterlidir. İş tedavi kısmına geldiğinde ise sadece ilaç alımı değil, doğru beslenme düzeniyle de desteklenmelidir. Bunun için ise kırmızı et, yumurta, kuru baklagiller ve C vitamini içeren gıdalar tüketilerek demir emilimini artırılmalıdır.

Günlük yorgunluğunuzun kronikleştiğini hissediyorsanız, bir kan testi ile demir seviyeni kontrol ettirmeyi ihmal etmeyin.

Bazen sadece küçük bir takviye, hayat enerjinizi geri kazandırabilir.

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