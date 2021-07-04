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"Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" ekibi Batman'a ulaştı

04.07.2021 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" ekibi Batman'a ulaştı

Vangölü Aktivistleri Derneğince düzenlenen "Bitlis Nemrut'tan, Adıyaman Nemrut'ta Pedallıyoruz" projesi kapsamında yola çıkan 50 bisikletçi, turun ikinci günüde Batman'a ulaştı.

Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya gelen 50 bisikletçi daha sonra farkındalık oluşturmak amacıyla şehir turu düzenledi.

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 50 kişilik bisikletli grubuyla "Bitlis Nemrut'tan Adıyaman Nemrut'a Pedallıyoruz" projesi kapsamında turun ikinci gününde Batman'a ulaştıklarını söyledi.

Tatvan'dan yola çıktıklarını ve Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret beldesinde bir gece konakladıklarını belirten Özel, "Şu an ikinci günde de Batman şehir merkezindeyiz. Birazdan Batman şehir merkezinde de bir farkındalık turu atacağız. Amacımız Bitlis Nemrut'u ve Adıyaman Nemrut'u buluşturmak." dedi.

Özel, belirlenen yol güzergahının markalaşması için çalıştıklarını aktararak, "Bu yolda Bitlis başta olmak üzere Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere 6 ilimizi kapsayan bir proje. Bu yol markalaşınca geleneksel hale gelecek bir festival şeklinde yapılmayı düşünüyoruz. Ulusal ve uluslararası anlamda bu parkurun ülkemize kazandırılması anlamında bu bir ilktir. Önümüzdeki yıllarda da daha geniş katılımla biz bu projeyi yapacağız." diye konuştu.

Projeye Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın ve Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır valiliklerinin de destek verdiğini ifade eden Özel, kendilerine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Bisikletli grup gece Batman'da kaldıktan sonra sabah erken Diyarbakır'a hareket edecek.

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