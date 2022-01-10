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Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli

10.01.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Yoğun kardan dolayı ilçe merkezi ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

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