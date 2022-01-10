Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde, yoğun kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Yoğun kardan dolayı ilçe merkezi ve köylerdeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz