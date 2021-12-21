Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

