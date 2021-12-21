Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
İlçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okulların 22 Aralık Çarşamba tatil edildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz