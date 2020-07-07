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Bitlis’te 5 adreste uygulanan karantina sona erdi

BİTLİS HABERLERİ  | 07.07.2020 14:15 | Son Güncelleme

Bitlis’te 5 adreste korona virüs nedeniyle uygulanan karantina sona erdirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yeni kararlar aldığı belirtilerek, “Alınan kararla Yolalan beldesi Yolalan Mahallesi Karşıyaka Sokak No: 52 adresinde bulunan hanenin, Hüsrevpaşa Mahallesi 1206.

Bitlis’te 5 adreste korona virüs nedeniyle uygulanan karantina sona erdirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun toplanarak yeni kararlar aldığı belirtilerek, “Alınan kararla Yolalan beldesi Yolalan Mahallesi Karşıyaka Sokak No: 52 adresinde bulunan hanenin, Hüsrevpaşa Mahallesi 1206. Sokak C Blok 1. Kat No:1 adresinde bulunan apartmanın, Taş Mahallesi Eraltan Caddesi No:20 adresinde bulunan apartmanın, Taş Mahallesi 901. Sokak No. 31 İç Kapı No:1 adresinde bulunan apartmanın ve TOKİ 3. Etap Beşminare Mahallesi K13 Apartmanı Kat 4 No:13 adresinde bulunan apartmanın 6 Temmuz 2020 tarih ve 24.00 saati itibariyle giriş çıkışlarının açılarak karantinanın sonlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
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Guroymak
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Hizan
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Tatvan
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