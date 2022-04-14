Bitlis'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

Altınoluk Mahallesi'nde yaşayan 31 yaşındaki Sedrettin Taylan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla yaralanan Taylan hayatını kaybetti.

Cenaze, otopsi için Hizan Devlet Hastanesine götürüldü.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



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