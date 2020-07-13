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Bitlis'te dere yatağında mahsur kalan araçtaki iki kişi kurtarıldı

BİTLİS HABERLERİ  | 13.07.2020 18:35 | Son Güncelleme

Bitlis'te dere yatağında mahsur kalan araçtaki iki kişi kurtarıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği dereden geçerken araçta mahsur kalan iki kişi kurtarıldı.

İlçenin Ovakışla beldesine bağlı Burcukaya köyünün Alaattin mevkisindeki dereden karşıya geçmeye çalışan kamyonet, su seviyesinin yükselmesi üzerine dere yatağında mahsur kaldı.

Araçtaki Servet Güneş ve Kenan Güneş, jandarma ve AFAD ekipleri ile yakınlarını arayarak yardım istedi.

Akıntıya kapılmaması için traktöre bağlanan halat yardımıyla durdurulan kamyonetteki iki kişi, olay yerine giden ekiplerce kurtarıldı.

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