Bitlis'te elektrik trafosuna yıldırım isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçenin Yukarıayvacık köyüne bağlı Yaylalı mezrasına düşen yıldırım elektrik trafosuna isabet etti.
Bu sırada trafonun yanında bekleyen Bayram Erem (17), Fikri Arıcı (25), Abdulmenaf Önal (19), Yusuf Kara (14) ve Eyüp Zamur (17) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine mezraya, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi.