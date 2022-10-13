Bitlis'te tekstil yatırımları istihdamın lokomotifi oldu

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis'te devletin sunduğu desteklerden yararlanan yatırımcılar, kurdukları 40 tekstil fabrikasında 8 bin 500 kişiye istihdam sağladı.

Yatırım teşvikleri destekleme programlarında avantajlı iller arasında yer alan Bitlis, sahip olduğu genç nüfusuyla emek yoğun sektörlerin önemli üretim merkezlerinden biri haline geldi.

Son yıllarda organize sanayi bölgesinde ve ilçelerde açılan 40 fabrika ve atölye sayesinde 8 bin 500 kişinin iş sahibi olduğu kentte, tekstil sektörü istihdamın lokomotifi haline geldi.

Çoğunluğu kadınlardan ve gençlerden oluşan binlerce kişiye iş imkanı sunan yatırımcılar, çalışanların hünerli elleriyle ürettiği ürünleri birçok ilin yanı sıra yurt dışına göndererek hem istihdama hem de ekonomiye katkı sundu.

Vali Oktay Çağatay, AA muhabirine, Bitlis'te artık terör konusunu konuşmadıklarını, huzurun sağlanmasıyla yatırımcıların bölgeye olan ilgisinin de arttığını söyledi.

Devletin yatırımcılara sağladığı önemli teşvikler olduğunu dile getiren Çağatay, "Tüm yatırımcılar bundan faydalanmak için başvurdu. Biz de onlara yer temin ettik. Bitlis'teki organize sanayi bölgesi 55 parselden oluşuyor. Bu parsellerin tamamını yatırımcılara tahsis ettik. Elimizde çok sayıda başvuru var. Bunları cevaplamak için yeni yer arayışındayız." dedi.

Çağatay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından temin ettikleri 1600 dekarlık araziyi de yatırımcılara tahsis ettiklerini, bu bölgede de yatırımcıların fabrikalarını kurmaya başladıklarını belirtti.

Tekstil sektörünün kentte istihdamın lokomotifi haline geldiğini vurgulayan Çağatay, şöyle devam etti:

"2018'de ilimizde tekstil çalışanı sayısı 1400 iken bu ay itibarıyla 8 bin 500 kişiye ulaştık. Bu rakam önümüzdeki günlerde hızla artacak çünkü tahsis ettiğimiz alanlarda fabrika yatırımları devam ediyor. 2023 yılı sonuna kadar 15 bin kişiyi sadece tekstilde istihdam edeceğiz. İl genelinde faaliyetteki 40 işletmemizde çalışan işçi sayısı 8 bin 500'dür."

- "Çok yakında 4-5 atölyemiz daha faaliyete geçecek"

Bitlis Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı İrfan Demirkanoğlu da Bitlis'in tekstil sektöründe popülerliğinin arttığını ifade etti.

Kentte onlarca tekstil atölyesinin faaliyet gösterdiğini belirten Demirkanoğlu, "Çok yakında 4-5 atölyemiz daha faaliyete geçecek. Özellikle Eren ailesinin tekstil sektöründe Bitlis'te yaptığı yatırımından dolayı sektörel bazda popüler olduk. Nüfus oranına baktığımızda Bitlis için tekstilin başkenti diyebiliriz. Çok iyi yerdeyiz. İşlerini daha da geliştirmeleri için sektördekilere de görev düşüyor. Bölgede üretilen ürünlerin ihracatını da yapıyoruz." diye konuştu.

Emek yoğun sektörün bölgede geliştiğini vurgulayan Demirkanoğlu, bölgeye yeni yatırımların gelmesi konusunda da çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

