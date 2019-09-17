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Biz balık yemiyoruz, siz de yemeyeceksiniz!

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TEKNOLOJİ  | 17.09.2019 09:06 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir balıkçı dükkanı işleten Rex Goldsmith, bir hafta içinde Instagram’ın hesabını iki kez engellediğini dile getirerek isyan edince, olayın arkasında veganların olduğu anlaşıldı.

Biz balık yemiyoruz, siz de yemeyeceksiniz!

Balık almak isteyen müşterileri için dükkanına yeni gelen balıkları fotoğrafla tanıtan ve insanların sipariş vermesini sağlayan balıkçının hesabı veganların saldırısına uğradı.

Organize olan sayısız veganın balıkçının hesabını şikayet ettiği ve hesabı kapattırdığı ortaya çıktı. Şikyet nedeni olarak da bu hesaptaki fotoğrafları saldırgan bulduklarını belirttiler.

Ancak veganlara “zorla” fotoğraf göstermeyen, aksine balık yemek isteyenleri hedefleyen sıradan bir esnaf hesabı işleten Rex Goldsmith’in başına gelenler, İngiltere’de gündem oldu.

Instagram’ın sosyal medyadan gelen şikayetleri “analiz” edecek bir yapısının olmadığı ve şikayetlerin sayısı arttıkça hesapları otomatik olarak engellediği anlaşıldı. Balıkçı Rex ise müşterileri için taze balık fotoğrafları yayınlamaktan başka bir işlemi olmadığını hatırlatıp hesabını geri açtırdı. Ancak aynı saldırılara yeniden uğradı ve hesabı yeniden “otomatik” olarak kapatıldı.
Veganların bu saldırıları nedeniyle ağır maddi zarara uğradığını, müşteri kaybettiğini dile getiren balıkçı şimdi bu soruna bir çözüm istiyor. Instagram ise sorunu inceleyerek balıkçıdan özür diledi ancak başka insanların benzer saldırıların mağduru olmaması için henüz bir çözümü yok.

Sorun aslında, sosyal medyanın genel problemi. Belli bir hesaba karşı organize bir şikayet operasyonu başlatıldığında, hesabın kapatılması kaçınılmaz görünüyor. Bu da rakip ve kötü niyetli kişlerin, sahte şikayetlerle masum insanların hesaplarını kapatabileceğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere balık instagram

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