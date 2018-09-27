YEMEK

Biz değil bilim söylüyor! Cinsel gücü artıran 9 meyve sebze

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Son yapılan araştırmalara göre bazı meyve ve sebzeler cinsel sorunlardan hafıza güçlendirmeye kadar şifa oluyor. Yani düzenli ve doğru bir şekilde tüketildiğinde bu sebzeler sizin her türlü ilacınız olabilir, yeter ki "ney, neye iyi geliyor?" kısmını doğru bir şekilde öğrenelim...

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre yaban mersini, böğürtlen, kızılcık, ahududu, vişne, çilek gibi flavonoid oranı yüksek meyvelerin sadece bağışıklığa değil, cinsel yaşamdan, alzheimera, kalp hastalığından, kansere, zayıflamadan hafızaya kadar vücutta birçok sistemi onardığı ve koruduğu görüldü.

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Biz değil bilim söylüyor! Cinsel gücü artıran 9 meyve sebze

Son yapılan araştırmalara göre bazı meyve ve sebzeler cinsel sorunlardan hafıza güçlendirmeye kadar şifa oluyor. Yani düzenli ve doğru bir şekilde tüketildiğinde bu sebzeler sizin her türlü ilacınız olabilir, yeter ki "ney, neye iyi geliyor?" kısmını doğ

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Yaban mersini

Yaban mersini
Yaban mersininin en önemli etkisi vücuttaki kan damarlarını rahatlatmaktır. Aynı zamanda vücuttaki sirkülasyonu artırır. Lif oranı son derece yüksektir ve yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı olur. Böylelikle atardamarlardaki olası bir tıkanmanın önüne geçilmiş olur. Yaban mersini yediğinizde vücudunuzdaki kan akışı artar. Bu da daha uzun bir ereksiyon sağlar.
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Turunçgil

Turunçgil
25 bin erkeğin katılımıyla gerçekleşen bir bilimsel araştırmada ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde: Turunçgilleri daha çok tüketen erkekler yüzde 20 daha az sertleşme problemi yaşadı. Özellikle bu mevsimde bolca turunçgil tüketmek bağışıklık sisteminizi de kuvvetlendirmeye yardım edecektir.
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Havuç

Havuç
Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, havuç için 'doğal viagradır' diyor. Evet, havuç içinde seks hormonlarını aktive eden bileşenler mevcut
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Karpuz

Karpuz
ABD'de Tarım Bakanlığı'nın aracılığı ile yapılan araştırmada karpuzun özündeki citrılline maddesinin vücudun rahatlaması ve kan damarlarının genişlemesine yardımcı olduğu ortaya çıktı. Havuç gibi karpuz da doğal viagra olarak adlandırılıyor.
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Kızılcık

Kızılcık
Afrodizyak etkisi vardır. He gün bir avuç tüketilmesi önerilir. Cinsel sorunların yanı sıra birçok hastalığa da fayda sağlar: Vücut direncini artırır, koroner kalp hastalıklarına ve diyabete yakalanma riskine karşı vücudunuzu korur.
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Kereviz

Kereviz
Erkeklerde cinsel gücü artırır ve iktidarsızlığa engel olur. Kerevizi yemekten uzak duruyorsanız cinsel sağlığınız için en az haftada bir kez tüketmeniz önerilir.
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Antep fıstığı

Antep fıstığı
Yüksek miktarda E vitamini içerir Çiftlerin cinsel arzularını uyararak kaliteli bir seks hayatı sunar.
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Ahududu

Ahududu
Yüksek miktarda antosiyan içerir. Bu madde ise vücutta afrodizyak etkisi yaratır. Afrodizyak etkisinin yanı sıra yüksek tansiyonu düşürür ve kanı temizler. Sindirim sistemini düzene sokar.
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İncir

İncir
En güçlü afrodizyaklardan biridir. Cinsel yaşamınızı renklendirmek için bol bol tüketilmesi tavsiye edilir. E ve B vitamini yönünden zengindir. Ancak porsiyon kontrolünü doğru bir şekilde yapmanız gerekir çünkü şeker oranı son derece yüksektir.
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