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Biz şok biz iptal: Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız bilgiler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Her zaman kullandığınız yiyeceklerin dünya üzerinde farklı şekilde kullandıklarını ve farklı yetiştirme koşulları olduklarını biliyor muydunuz? Tükettiğiniz yiyeceklerle ilgili birazdan vereceğimiz bilgileri öğrendikten sonra çok şaşıracaksınız.

Biz şok biz iptal: Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız bilgiler

Ketçap

Şimdilerde sos olarak tercih edilen ketçap eski dönemlerde ishal ilacı olarak satılıyordu.

Sarımsak

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Öve öve bitiremediğimiz sarımsağın şöyle bir zararı var: Sarımsak, içerdiği kimyasallar nedeniyle, uzun süre direkt cilde temas ettiğinde üçüncü dereceden yanıklara neden olabilir.

Patates

patates

İçeriğindeki su ve kimyasallar dolayısıyla patates, Wi-Fi sinyallerini çekip yansıtabilir. Dolayısıyla internetiniz daha iyi çeker.

Peynir

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Dünyada en çok çalınan yiyecek peynirdir. Her yıl yüzde 4'ü kaybolur. Buradan peynire sesleniyoruz; "Ya saen altın mısın, sen zinet eşyası mısın ya, hayırdır?

Fıstık ezmesi

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Bilim insanları yüksek karbon içeriğinden dolayı, fıstık ezmesini elmas haline getirebilir. Gerçekten bu gıdalara hak ettiği değeri vermemişiz, bunu şimdi anladık :(

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