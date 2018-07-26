Biz şok biz iptal: Yiyecekler hakkında daha önce duymadığınız bilgiler

Şimdilerde sos olarak tercih edilen ketçap eski dönemlerde ishal ilacı olarak satılıyordu.
Öve öve bitiremediğimiz sarımsağın şöyle bir zararı var: Sarımsak, içerdiği kimyasallar nedeniyle, uzun süre direkt cilde temas ettiğinde üçüncü dereceden yanıklara neden olabilir.
İçeriğindeki su ve kimyasallar dolayısıyla patates, Wi-Fi sinyallerini çekip yansıtabilir. Dolayısıyla internetiniz daha iyi çeker.
Dünyada en çok çalınan yiyecek peynirdir. Her yıl yüzde 4'ü kaybolur. Buradan peynire sesleniyoruz; "Ya saen altın mısın, sen zinet eşyası mısın ya, hayırdır?
Bilim insanları yüksek karbon içeriğinden dolayı, fıstık ezmesini elmas haline getirebilir. Gerçekten bu gıdalara hak ettiği değeri vermemişiz, bunu şimdi anladık :(
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