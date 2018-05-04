Bizim Hikaye 32. son bölümü izle: Barış'ın şok olduğu an! (Bizim Hikaye 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bizim Hikaye 32. son bölümü, dün akşam Fox TV ekranına hayranlarını kilitledi. Ünlü "Shameless" dizisinin uyarlaması olan ve başrolünde Hazal Kaya ve Burak Deniz'in yer aldığı Bizim Hikaye son bölümü şok bir son ile bitti. Barış, babasının peşine düşerek işlerini bozmak için uğraşırken abinin kim olduğunu öğrenir. Uzun zamandır şüphelendiği Ömer'in abi denilen kişi olduğunu öğrenmiş olur. Bu sahne sonrasında Bizim Hikaye 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. İşte Bizim Hikaye 32. son bölümü...

BİZİM HİKAYE 32. SON BÖLÜM ÖZETİ

Fikri evi kurtarmıştır ancak parayı nereden bulduğu meçhuldür. Çok geçmeden paranın sahibinin Yedi Bela Aysel olduğu anlaşılır, Fikri parayı ondan çalmıştır. Aysel’in gelişiyle Elibollar babalarıyla ilgili bir şey daha öğreneceklerdir.

Bizim Hikaye 32. son bölümü izle

Barış'la Filiz'in arası her şeye rağmen iyidir. Ancak Fikri’nin karşısında küçük düşen Servet oğluna sorun çıkarmaya devam eder. Babasının bir açığını arayan Barış şok edici bir gerçekle karşılaşır. Servet ise oğlunu pes ettirebilmek için Filiz’i kardeşleriyle ilgili bir belaya sürüklemeye çalışır. Barış, babasının oyununu bozabilecek midir?