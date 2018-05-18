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Bizim Hikaye 34. son bölüm izle: Fikri, Şükran'ın öldüğüne inanamıyor! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 18.05.2018 08:54 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 34. son bölümü şok bir final ile bitti. Fox TV'de dün akşam ekrana gelen Bizim Hikaye son bölümde Şükran'ın ölümü izleyenleri şok etti. İsmet ile Zeynep'in babaannelerinin ilaçlarını içmesi sonrası herkesi bir telaş almıştı. Hastaneye yatırılan çocuklar düzelirken Ömer, Zeynep'in babası olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Finalde ise Şükran'ın ölümü ise Fikri'yi gözyaşlarına boğdu. Peki Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Bizim Hikaye 34. son bölüm izle: Fikri, Şükran'ın öldüğüne inanamıyor! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bizim Hikaye 34. son bölümü dün akşam Fox TV ekranlarına geldi. İzleyiciler, final sahnesi ile şok eden Bizim Hikaye dizisi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye merak ettirdi. Bizim Hikaye son bölümde Barış ile Tufan, Ömer'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışırken bir belge bulurlar. Fakat İsmet ile Zeynep'in babaannelerini ilaçlarını içmesi sonrasında hastaneye kaldırılmaları sonrasında Ömer, Zeynep'in babası olduğunu itiraf etti. Barış bu konuya tepki gösterdi. Filiz'e rest çekerek "Ya bu adamın işinden ayrılır görüşmezsin ya da ben yokum" demesi üzerine Filiz de aynı şekilde rest çekti. Bizim Hikaye 34. bölüm finalinde ise Şükran'ın ölümü en çok Fikri'yi derinden yaraladı ve inanmak istemedi. Peki Bizim Hikaye 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şükran’ın Elibol'ların evine girmesi Aysel babaanne tarafından engellenince, Şükran Fikri’yle birlikte Şeyma’nın evine misafir olur. Şeyma, bu kez Fikri’yi Şükran’a kaptırmamaya kararlıdır ve Aysel’den aldığı tavsiyelerle Fikri’yi Şükran’dan uzaklaştırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak Şükran’ın planları bambaşkadır ve zengin olma hayallerine Fikri’yi de ortak eder.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

Diğer yandan babaannenin varlığı Filiz ve Rahmet’i rahatlatmış, kendini ilk kez evin kızı gibi hisseden Filiz, Barış’la birlikte zaman geçirebilmenin keyfini çıkarır. Fakat onların yokluğunda kader ağlarını örecek ve bu kez felaket minibollardan gelecektir.

Barış ve Tufan ise gizlice Ömer’in gizli yüzünü ortaya çıkarmaya çalışır. Filiz bir badireyi atlatırken bir diğerine düşeceğinden habersizdir...

BİZİM HİKAYE 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Son bölümde Şükran'ın ölümü izleyenleri şok ederken Filiz ile Barış'ın tartışması nasıl sonlanacak merak ediliyor. Filiz, Zeynep konusunda ne karar verecek? Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı

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