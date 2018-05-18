Bizim Hikaye 34. son bölüm izle: Fikri, Şükran'ın öldüğüne inanamıyor! (Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bizim Hikaye 34. son bölümü dün akşam Fox TV ekranlarına geldi. İzleyiciler, final sahnesi ile şok eden Bizim Hikaye dizisi, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı diye merak ettirdi. Bizim Hikaye son bölümde Barış ile Tufan, Ömer'in gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya çalışırken bir belge bulurlar. Fakat İsmet ile Zeynep'in babaannelerini ilaçlarını içmesi sonrasında hastaneye kaldırılmaları sonrasında Ömer, Zeynep'in babası olduğunu itiraf etti. Barış bu konuya tepki gösterdi. Filiz'e rest çekerek "Ya bu adamın işinden ayrılır görüşmezsin ya da ben yokum" demesi üzerine Filiz de aynı şekilde rest çekti. Bizim Hikaye 34. bölüm finalinde ise Şükran'ın ölümü en çok Fikri'yi derinden yaraladı ve inanmak istemedi. Peki Bizim Hikaye 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şükran’ın Elibol'ların evine girmesi Aysel babaanne tarafından engellenince, Şükran Fikri’yle birlikte Şeyma’nın evine misafir olur. Şeyma, bu kez Fikri’yi Şükran’a kaptırmamaya kararlıdır ve Aysel’den aldığı tavsiyelerle Fikri’yi Şükran’dan uzaklaştırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak Şükran’ın planları bambaşkadır ve zengin olma hayallerine Fikri’yi de ortak eder.