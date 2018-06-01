Bizim Hikaye 36. son bölüm izle: Filiz uyuşturucudan tutuklandı! (Bizim Hikaye 37. yeni bölüm fragmanı)

Bizim Hikaye 36. son bölüm dün akşam Fox TV ekranlarında heyecanla izlendi. Burak Deniz ile Hazal Kaya'nın başrolünde oynadığı Bizim Hikaye son bölümde Cemil ile Filiz, Barış'tan habersiz bir plan yaparlar. Bu plana göre Filiz, Ömer'le buluşmaya gider. Cemil ise ekip ile onu takip eder ve mikrofon ile konuşmaları dinler. Fakat Barış, Filiz'in hal hareketinden şüphelenerek onu takip eder. Sahilde Filiz'in Ömer ile buluştuğunu gören Barış, sinirlenerek onların yanına gider. Bu sırada Cemil ile polislerin ani baskını ile Ömer kıskıvrak yakalanır, Zeynep de kurtulmuş olur. Diğer yandan umarsız Fikri, doktor Melek ile yeni bir aşka adım atar. Bizim Hikaye son bölüm finalinde ise Cemil, elinde arama emri ile Elibolların evinin önünde belirir. Yapılan aramada evde bulunan uyuşturucu nedeniyle Filiz tutuklanır. Gelecek hafta sezon finali yapacak olan Bizim Hikaye son bölüm detayları ve izleme bağlantısı haberimizde.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer’in gerçek yüzünü gören Filiz, bu konuda Barış’tan özür diler. Bu durum ikisi arasındaki yakınlığı artırsa da çözmeleri gereken sorunlar bitmemiştir. Ameliyattan sağ salim çıkan Cemil ise Ömer’i yakalayabilmek için Filiz’e bir teklifte bulunur. Boşanma kağıtlarını imzalaması karşılığında bu teklifi kabul eden Filiz kendini tehlikeye atarken, her şeyden habersiz olan Barış işleri karıştırır.