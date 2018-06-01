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Bizim Hikaye 36. son bölüm izle: Filiz uyuşturucudan tutuklandı! (Bizim Hikaye 37. yeni bölüm fragmanı)

DİZİ HABERLERİ  | 01.06.2018 07:54 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye 36. son bölümü heyecanla izlendi. Son bölümden sonra ise merak ettiren finali nedeniyle Bizim Hikaye 37. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Bizim Hikaye son bölümde Cemil ile Filiz, Ömer'i tuzağa düşürüp Zeynep'i kurtarmayı başarırlar. Fakat Barış'ın son anda müdahelesi az daha planı bozacaktı. Fikri'nin yeni bir aşka yelken açtığı son bölüm finalinde Filiz, evinde uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı. Gelecek hafta sezon finali yapacak Bizim Hikaye son bölüm detayları...

Bizim Hikaye 36. son bölüm izle: Filiz uyuşturucudan tutuklandı! (Bizim Hikaye 37. yeni bölüm fragmanı)

Bizim Hikaye 36. son bölüm dün akşam Fox TV ekranlarında heyecanla izlendi. Burak Deniz ile Hazal Kaya'nın başrolünde oynadığı Bizim Hikaye son bölümde Cemil ile Filiz, Barış'tan habersiz bir plan yaparlar. Bu plana göre Filiz, Ömer'le buluşmaya gider. Cemil ise ekip ile onu takip eder ve mikrofon ile konuşmaları dinler. Fakat Barış, Filiz'in hal hareketinden şüphelenerek onu takip eder. Sahilde Filiz'in Ömer ile buluştuğunu gören Barış, sinirlenerek onların yanına gider. Bu sırada Cemil ile polislerin ani baskını ile Ömer kıskıvrak yakalanır, Zeynep de kurtulmuş olur. Diğer yandan umarsız Fikri, doktor Melek ile yeni bir aşka adım atar. Bizim Hikaye son bölüm finalinde ise Cemil, elinde arama emri ile Elibolların evinin önünde belirir. Yapılan aramada evde bulunan uyuşturucu nedeniyle Filiz tutuklanır. Gelecek hafta sezon finali yapacak olan Bizim Hikaye son bölüm detayları ve izleme bağlantısı haberimizde.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer’in gerçek yüzünü gören Filiz, bu konuda Barış’tan özür diler. Bu durum ikisi arasındaki yakınlığı artırsa da çözmeleri gereken sorunlar bitmemiştir. Ameliyattan sağ salim çıkan Cemil ise Ömer’i yakalayabilmek için Filiz’e bir teklifte bulunur. Boşanma kağıtlarını imzalaması karşılığında bu teklifi kabul eden Filiz kendini tehlikeye atarken, her şeyden habersiz olan Barış işleri karıştırır.

Fikri ise Filiz’le yaşadığı son yüzleşmeden sonra kendini çocuklarına adamaya ve iyi bir baba olmaya karar vermiştir. Elibollar tarafından ciddiye alınmayan Fikri kendini ispatlamak için uğraşırken annesiyle de Şeyma konusunda çatışır. Ancak Fikri’nin hayatına bir anda giren özel bir kadın her şeyi değiştirecektir.

Öte yandan Fiko ve Kiraz Darüşşafaka, Rahmet ise Ankara’daki bir üniversitenin sınavlarına hazırlanırken tüm okuyan Elibollar için yuvadan uçma vakti yaklaşmış görünmektedir...

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜM İZLE

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye son bölümde Ömer'in yakalanması sonrasında rahatlayan Elibollar'da sınav telaşı sürerken Cemil'in evlerinde arama yapması sonrasında bulunan uyuşturucu nedeniyle Filiz tutuklanıyor. Bizim Hikaye sezon finalinde neler yaşanacak merak ediliyor. Filiz nasıl kurtulacak? Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

BİZİM HİKAYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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