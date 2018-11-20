Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz aşkı yeniden mi başlıyor? Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye dizisinin 22 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 48. yeni bölümünde Barış ve Filiz arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Selim'in Barış'ı uzaklaştırmak için çalıştığı sağlık ocağını boşalttırmak istemesi ve yer sahibini tehdit etmesi Filiz'i kızdırdı. Yeni bir ilişkiye başladığı Filiz'in ise Barış'ı koruduğunu gören Selim tepki gösterdi. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Barış'ın en zor anında ona yine Filiz destek olmuş ve ona karşı olan öfkesini unutmuştur. Savaş'ın kalp naklinin başarılı olması da herkesi sevindirmiştir. Artık oğlu ölüm tehlikesini atlattığı için Barış'ı Filiz'den ayrı tutabilecek hiçbir şey yoktur. Filiz ise bir yandan Rahmet'i doğru yola sokmaya ve büyük bir siparişi yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da Barış'ı tamamen unutmaya çalışıyordur. Fakat Filiz'in Selim'e olan güvenini kaybetmesi ile Barış'ın yeniden Elibollar'ın arasına girmesi Filiz'i çok zorlar. Kırk tarakta bezi olan Filiz, birini mutlaka elinden kaçıracaktır. Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 48. yeni bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı Fox TV'de olacak.

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bizim Hikaye son bölümde, Barış, Filiz’in Selim ile ilişkiye başladığını öğrenince çılgına döndü. Filiz'e oğlunun hastalığını ve neden tekrar evlendiğini anlatmak isteyen Barış, Filiz'in her şeyi bildiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Barış Filiz'le tekrar birlikte olmak istedi ancak Filiz kabul etmedi. Selim, Filiz'in evine geldi ve aileye birlikte olduklarını açıkladılar. Filiz Selim ile ciddi bir yola girdiklerini kardeşlerine ve yakınlarına açıkladı. Diğer yandan ise Filiz, kardeşi Rahmet'in üniversitede okumadığını hademelik yaptığını öğrendi. Tufan ile Tülay arasında ise boşanma rüzgarları esti. İkiz bebeklerini kaybeden Tülay bu travmadan sonra kendisine gelemedi. Tülay, Tufan'a her baktığında bebeklerini gördüğünü ve o yüzden boşanmak istediğini söyledi. Tufan'ın ısrarlarından bunalan Tülay evden gitti. Barış'ın oğlu Savaş'ın kalp nakil sırasında birinci sıraya yerleşiyor. Nihal sevinçle Barış'a sarılıyor. Barış, naklin her an olabileceğini ve oğlunun diğer çocuklar gibi koşup oynayabileceğini söylüyor.