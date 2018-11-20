MAGAZİN

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz aşkı yeniden mi başlıyor? Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 20.11.2018 22:24 | Son Güncelleme

Bizim Hikaye dizisinin 48. yeni bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fox'un sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin yeni bölüm fragmanında, Barış ve Filiz arasındaki aşk yeniden alevleniyor. Barış kalp nakli olan oğluyla Filizler'in evine geliyor. Çocuklar oyun oynarken Barış ve Filiz arasında ise yakınlaşma yaşanıyor. Filiz'in Selim'e olan güvenini kaybetmesi ile Barış'ın yeniden Elibollar'ın arasına girmesi Filiz'i çok zorlar. İşte Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı ve konusu

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz aşkı yeniden mi başlıyor? Bizim Hikaye 48. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye dizisinin 22 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 48. yeni bölümünde Barış ve Filiz arasında sürpriz gelişmeler yaşanacak. Selim'in Barış'ı uzaklaştırmak için çalıştığı sağlık ocağını boşalttırmak istemesi ve yer sahibini tehdit etmesi Filiz'i kızdırdı. Yeni bir ilişkiye başladığı Filiz'in ise Barış'ı koruduğunu gören Selim tepki gösterdi.

YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Barış'ın en zor anında ona yine Filiz destek olmuş ve ona karşı olan öfkesini unutmuştur. Savaş'ın kalp naklinin başarılı olması da herkesi sevindirmiştir. Artık oğlu ölüm tehlikesini atlattığı için Barış'ı Filiz'den ayrı tutabilecek hiçbir şey yoktur. Filiz ise bir yandan Rahmet'i doğru yola sokmaya ve büyük bir siparişi yetiştirmeye çalışırken, bir yandan da Barış'ı tamamen unutmaya çalışıyordur. Fakat Filiz'in Selim'e olan güvenini kaybetmesi ile Barış'ın yeniden Elibollar'ın arasına girmesi Filiz'i çok zorlar. Kırk tarakta bezi olan Filiz, birini mutlaka elinden kaçıracaktır.

Başrollerini Hazal Kaya, Burak Deniz, Reha Özcan, Nesrin Cavadzade, Yağız Can Konyalı, Nejat Uygur, Zeynep Selimoğlu, Alp Akar, Ömer Sevgi'nin paylaştığı, dünyaca ünlü dizi Shamelles uyarlaması olan Bizim Hikaye 48. yeni bölümüyle 22 Kasım Perşembe akşamı Fox TV'de olacak.

Bizim Hikaye_48 (2)

BİZİM HİKAYE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bizim Hikaye son bölümde, Barış, Filiz’in Selim ile ilişkiye başladığını öğrenince çılgına döndü. Filiz'e oğlunun hastalığını ve neden tekrar evlendiğini anlatmak isteyen Barış, Filiz'in her şeyi bildiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Barış Filiz'le tekrar birlikte olmak istedi ancak Filiz kabul etmedi. Selim, Filiz'in evine geldi ve aileye birlikte olduklarını açıkladılar. Filiz Selim ile ciddi bir yola girdiklerini kardeşlerine ve yakınlarına açıkladı. Diğer yandan ise Filiz, kardeşi Rahmet'in üniversitede okumadığını hademelik yaptığını öğrendi.

Tufan ile Tülay arasında ise boşanma rüzgarları esti. İkiz bebeklerini kaybeden Tülay bu travmadan sonra kendisine gelemedi. Tülay, Tufan'a her baktığında bebeklerini gördüğünü ve o yüzden boşanmak istediğini söyledi. Tufan'ın ısrarlarından bunalan Tülay evden gitti.

Barış'ın oğlu Savaş'ın kalp nakil sırasında birinci sıraya yerleşiyor. Nihal sevinçle Barış'a sarılıyor. Barış, naklin her an olabileceğini ve oğlunun diğer çocuklar gibi koşup oynayabileceğini söylüyor.

Filiz’in Selim’le yakınlaştığını gören Barış duygularını kontrol etmekte zorlanmaya başlar. Filiz ise verdiği kararın arkasında durmak için çaba sarf etmektedir. Ancak nereden çıktığı belli olmayan bir şiir ikisinin de duygularını karmakarışık etmeyi başarır. Filiz bu karmaşada kendine bir yol çizmeye çalışırken, Rahmet’in büyük yalanının ortaya çıkmasıyla bir kez daha yıkılır. Bu Rahmet’in tepetaklak yuvarlamaya başlamasına neden olurken, Filiz daha Rahmet’in şokunu üstünden atamadan kendini büyük bir mucizenin ortasında bulur.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Söz dizisinde sürpriz ayrılık! Mine Çayıroğlu veda mı etti?Söz dizisinde sürpriz ayrılık! Mine Çayıroğlu veda mı etti?
Ebru Şallı ekranlara dönüyor!Ebru Şallı ekranlara dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bizim hikaye bizim hikaye 48. yeni bölüm izle bizim hikaye 48. yeni bölüm fragman bizim hikaye fragman barış filiz aşkı

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

Gelin adayı Solmaz'ın kilolu haline yorum yağdı

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan Cemal Kaşıkçı açıklaması

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Emina Jahovic Sadettin Saran'a yorum yaptı, olay oldu

Survivor ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

ABD savaş uçakları Somali'de Eş Şebab'ı vurdu

İlginizi Çekebilir

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

Beyaz'dan Hadise'ye sitem: Aynı parayı mı alıyoruz?

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın duygusal kavuşma sahnesi! Kadın dizisi 40. yeni bölüm fragmanı izle!

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

O Ses Türkiye'de komik anlar! Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk'ü inceltti

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jet Sosyete'ye Avrupa Yakası'ndaki yönetmen Sıtkı karakteri damga vuracak! Jet Sosyete 2. sezon 7. yeni bölüm izle!

Jet Sosyete'ye Avrupa Yakası'ndaki yönetmen Sıtkı karakteri damga vuracak! Jet Sosyete 2. sezon 7. yeni bölüm izle!

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan ve Oya evleniyor mu? Metroda evlilik teklifi! Ufak Tefek Cinayetler 42. son bölüm izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan ve Oya evleniyor mu? Metroda evlilik teklifi! Ufak Tefek Cinayetler 42. son bölüm izle

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın kavuşmasını gören Arif ne yapacak? Kadın 41. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Sarp ve Bahar'ın kavuşmasını gören Arif ne yapacak? Kadın 41. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş, Çakırbeyliler'in tuzağına düştü! EDHO 116. son bölüm final sahnesi izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş, Çakırbeyliler'in tuzağına düştü! EDHO 116. son bölüm final sahnesi izle!

Söz dizisinde sürpriz ayrılık! Mine Çayıroğlu veda mı etti?

Söz dizisinde sürpriz ayrılık! Mine Çayıroğlu veda mı etti?

Ebru Şallı ekranlara dönüyor!

Ebru Şallı ekranlara dönüyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.